A bankváltás könnyebb, mint gondolnád

„Új év, új lehetőségek!” – az év elején sokan sokat használjuk ezt a kifejezést, de vajon mennyire figyelünk oda arra, hogy az élet tényleg minden fontos területén új lehetőségek után nézzünk?

Kondibérlet, több olvasás, több közös program a barátokkal: mind remek ötlet, amibe érdemes belevágni.

De ugyanígy nem árt, ha szánunk egy kis időt a pénzügyeink áttekintésére.

És az éves pénzügyi tervek összeállítása mellett érdemes azt is végiggondolnunk, vajon valóban a legtöbbet hozzuk-e ki a bankszámlánkból.

Persze a végiggondolás egy dolog, de mi van, ha kiderül, hogy máshol számlát vezetve jobban járnánk? Az első reakciója sokunknak valószínűleg a megrettenés lenne, ahogy eszünkbe jutna az a rengeteg elképzelt nyűg, amivel az új számla megnyitása, majd a mindennapi életünkhöz való hangolása járna.

De e félelmeket valójában csak régi rossz tapasztalatok táplálják: ma már sokkal könnyebb bankot váltani, mint azt sokszor gondolnánk, ráadásul az Erste Banknál szívesen segítenek minden leendő ügyfelüknek, hogy a lehető leggördülékenyebben menjen az átállás.

Ha úgy döntenél, hogy az Ersténél folytatnád, két út közül választhatsz: ha te magad szeretnéd végigmenedzselni a bankváltás folyamatát, akkor részletes tájékoztatót találhatsz a szükséges lépésekről az Erste honlapján, és jó hír, hogy a váltást akár otthonról, teljesen online is véghez viheted.

link Forrás

Ha pedig úgy döntesz, hogy az Erstére bízod az átállást, akkor akár meg is szüntetik helyetted az előző számládat (már ha a bankszámládon nincs számlazárást akadályozó tényező, például társtulajdonos, rendezetlen folyószámlahitel, vagy más hiteltörlesztési kötelezettség), majd pedig az új számlán be is állítják a csoportos beszedési megbízásokat is, így gyakorlatilag használatra készen kapsz egy új számlacsomagot.

Ráadásul ha 2024. március 31-ig nyitsz új számlát az Ersténél, és teljesíted a szükséges feltételeket, akkor akár 30 000 Ft díjkedvezményt is kaphatsz. A bankváltást segítő funkciókról és az esetleges díjkedvezményekről minden továbbit az Erste Bank honlapján lehet megtalálni.

És hogy miért éri meg az Erste Bankot választani? Például mert egyetlen havi díjért mindenféle plusz költség nélkül annyi forint- és devizaszámlád lehet, amennyit csak szeretnél. Vagy mert a havi keretösszegedig hétköznap munkaidőben valós idejű árfolyamon válthatsz devizákat, bármiféle plusz díj nélkül. Ráadásul a George Appban a Moneyback funkciót aktiválva még pénzvisszatérítést is kaphatsz az Erste partnereinél végzett kártyás vásárlások után.