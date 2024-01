Érkezik a Jeti Moziba Ali, a magyar jezidi

Oláh Kata nagy sikerű dokumentumfilmje, a Digitális nomádom után újabb női rendezőtől érkezik film a Jeti Moziba vasárnap. Dubinyák Réka dokumentumfilmje, az Ali, a magyar jezidi 2022-ben a Verzió nemzetközi emberi jogi dokumentumfilm-fesztivál versenyprogramjában is szerepelt.

A film Ali és a jezidi emberek rendkívüli akaraterejéről szól. A kedvesség, az őszinteség és a kitartás erejéről mesél egy olyan időszakban, amikor leginkább hallanunk kell ezekről. Ali tizenkét éve menekült el Irakból, mert vallása és etnikai hovatartozása miatt az élete veszélybe került. Magyarországon talált otthonra, de az állampolgárság megszerzése nélkül, mint mondja, nem érzi magát a társadalom teljes jogú tagjának. A 21. században írástudatlanul egy ismeretlen kultúrában, Ali életét még szigorú vallási szabályok is nehezítik. Egy nap Ali a fejébe veszi, hogy megtanul írni és olvasni, ráadásul magyarul, és minden nehézség ellenére megpróbálja letenni a magyar állampolgársági vizsgát. De vajon tényleg ez jelenti a kulcsot a boldogságához?

Dubinyák Réka, rendező, forgatókönyvíró dokumentumfilm-sorozatokat és egész estés dokumentumfilmet is írt és rendezett már, emellett elkészítette az első saját online sorozatát „nofilter” címen. Az elmúlt években főleg a forgatókönyvírásra összpontosított. Több TV-sorozat írószobájában is dolgozott, vezetőíróként is kipróbálta magát. Jelenleg két nagyjátékfilmen dolgozik, a saját rövidfilmje is fejlesztés alatt van. Ali, a magyar jezidi operatőre, Nagy Bálint Pál, akivel évekig követték együtt Alit.

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) karöltve, hogy megjelenési felületet biztosítsunk olyan magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a fiókban végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, azonban nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, de a 444 Youtube csatornájára is felkerülnek, és ott elérhetők is maradnak.

FIGYELEM: A film külföldi forgalmazási okok miatt csak Magyarország területéről lesz elérhető.