Két napja kínoz a kérdés, hogy van-e különbség a Megafon és a paródiája között

Jó ideje bajban van a magyar humor akkor, amikor a politikai közéletet szeretné parodizálni. Bödöcs öt évvel ezelőtti Orbánja mennyire tér el az eredetitől? Hadd érzékeltessem ezt a dilemmát egy fotóval:

photo_camera Fotó: Kaufmann Balázs/444

Lengyel Tamás, aki a Magyarország Kedvenc Műsora nevű társulatban utazott az elmúlt években (de korábban Szily László kollégánk könyvét is előadásban dolgozta fel), most a paródia műfajban csaknem a lehetetlent ugrotta meg a HírCsárda videójában.

Arra vállalkozott, hogy a Megafon propagandistáit csúfolja ki. Borzasztó nehéz feladat ez, hisz az alapanyag eleve sokszor a humor kategóriába esik. Most nem fogok beilleszteni videókat, de aki látta már Bohár Dániel vagy Trombitás Kristóf Keresztély valamelyik alkotását, az valószínűleg tudja, miről van szó. Emellett ezen a tagen lehet még ismerkedni a furcsa, nem közpénzből működő szervezettel. Nos, mindez Lengyel Tamásnak így sikerült:

link Forrás