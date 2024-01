A dél-koreai first lady Dior táskáján múlhat az áprilisi választások eredménye

Egy tavaly év végén nyilvánosságra hozott videófelvétel szerint Kim Keon Hee állítólag elfogadott egy 3 millió von értékű (közel 800 ezer forint) Dior táskát egy lelkésztől. A videót a BBC beszámolója szerint állítólag Choi Jae-young lelkész vette fel titokban egy órába épített kamerával.

photo_camera Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

A felvételen az is látszik, hogy a lelkész bemegy a boltba és megveszi a szürkéskék borjúbőr táskát 3 millió wonért, majd elmegy a Covana Contents nevű, a first lady tulajdonában lévő szöuli céghez, ahol a nő azt kérdezte a lelkésztől, miért viszi neki „folyton” ezeket a „dolgokat”. A táskát a helyi média szerint állítólag 2022 szeptemberében kapta a first lady.

Bár a felvételen azt nem látni, hogy a nő el is fogadja-e az ajándékot, a Korea Herald azt írta, hogy az elnöki hivatal megerősítette a táska átvételét, pontosabban közölték, hogy a táskát „a kormány tulajdonaként kezelik és tárolják”.

A BBC azt írja, a dél-koreai elnök, Jun Szogjol hivatala állítólag azt tervezi, hogy „már ebben a hónapban” foglalkozik a táskás üggyel. Egy nemrég készített felmérés szerint a dél-koreai szavazók 69 százaléka vár magyarázatot a történtekre, 53 százalék szerint pedig az elnök feleségének viselkedése nem volt helyénvaló.

A táskás botrány egyáltalán nem mellékesen három hónappal a dél-koreai parlamenti választások előtt robbant ki, akkor, amikor az elnök népszerűségi mutatói elkezdtek végre emelkedni.

A táska ajándékozása, pontosabban annak elfogadása egyébként a törvények szerint sem stimmelt, miután a dél-koreai törvények értelmében a köztisztviselők és házastársaik számára tilos, hogy egyszerre 1 millió vonnál nagyobb értékű ajándékot fogadjanak el. Sőt, az ajándékok összértéke egy éven belül nem csúszhat 3 millió von fölé.

Természetesen a dél-koreai ellenzék is talált fogást a táskabotrányon, az egyik ellenzéki vezető például Marie Antoinette-hez hasonlította az elnök feleségét. (BBC)