Emberölés történt szombat éjszaka Budapesten, szokatlanul nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök a helyszínre

A budapesti Dózsa György út és Thököly út kereszteződésétől nem messze, az egyik Thököly úti ház előtt valaki meghalt szombat éjszaka. Az eset különleges lehetett, a rendőrség legalábbis szokatlan intézkedésekről döntött – derül ki a Blikk cikkéből. A helyszínre legalább tizenkét rendőrautó érkezett, helyszínelősátrat is felállítottak, és a helyszínelés egészen hajnalig eltartott. Ráadásul a rendőrök minden járókelőt és autóst elküldtek a helyszín közeléből. A lap azt is írja: azon túl, hogy a környéket lezárták, a rendőrség arra is felszólította a járókelőket, hogy ne készítsenek fotót vagy videót.

A rendőrség honlapján vasárnap reggel annyi információ jelent meg az esetről, hogy emberölés történt Erzsébetvárosban. Egyelőre annyit lehet tudni, hogy egy kisvendéglő előtt kialakult dulakodásban egy férfi az úttestre lökött egy másikat, akit egy autó elütött. Az elütött férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A rendőrség közölte: az elkövető „a helyszínről elmenekült a helyszínről, felkutatása folyamatban van.”