A tiltakozó gazdák traktorokkal zárnak el nagyvárosokat Franciaországban és Olaszországban is

Franciaországban délután a tiltakozó gazdák járműveikkel lezárták a Párizsba és más nagyvárosokba bevezető főbb útvonalak egy részét. A kormány 15 ezer rendfenntartót mozgósított az egyre fokozódó feszültség és a rendbontás elkerülése miatt, és abban állapodott meg a tüntetőkkel, hogy a városokon kívül maradnak.

photo_camera Francia gazdák blokádja az A6-os autópályán 2024. január 29-én. Fotó: Emmanuel Dunand/AFP

A legjelentősebb francia mezőgazdasági érdekvédelmi szervezet, az FNSA és a Jeunes Agriculteurs (Fiatal gazdák) nevű szervezet 14 órakor kezdte el a „határozatlan idejű blokádot” a párizsi régióban és Észak-Franciaországban. Az agrárium többségi szakszervezetei 8 „blokádpontot” hirdettek a párizsi régió főbb autópályáin, néhány kilométerre a fővárosi körgyűrűtől.

A blokádokban 1500 traktort is bevethetnek, a csendőrség szerint 30 francia megyében összesen 16 autópályáján van blokád. A főváros környékén a traktorok várhatóan 30-40 km-re maradnak a városközponttól, korlátozva a be- és kiutazást, és megzavarva a hozzáférést a várostól északra fekvő Charles de Gaulle-Roissy repülőtérhez és a déli Orly repülőtérhez, valamint régió fő friss élelmiszerpiacához, Európa legnagyobb piacához, Rungisban.

15 ezer rendfenntartó

A belügyminisztérium vasárnap este bejelentette, hogy 15 ezer rendfenntartót mozgósít, hogy megakadályozza a traktorok bejutását „Párizsba és a nagyobb városokba”. Gérald Darmanin belügyminiszter visszafogott fellépést kért a rendőröktől, akik „nem lépnek fel a blokádpontokon, hanem biztosítják” a tüntetés helyszíneit.

Emmanuel Macron elnök utasítást adott arra, hogy a rendőrség „biztosítsa, hogy a traktorok ne menjenek be Párizsba és a nagyvárosokba, és ne okozzanak rendkívüli fennakadásokat”, illetve azt is, hogy Rungis, az ország legnagyobb nemzetközi nagybani piaca, és a párizsi repülőterek elérhetők maradjanak és fennakadások nélkül működhessenek.

10 adminisztratív intézkedés

Gabriel Attal vasárnap „gyors előrelépést” ígért a gazdák haragjára válaszul. A miniszterelnök már péntek este bejelentette, hogy a kormány visszavonja a mezőgazdaságban használt nem közúti gázolaj adójának tervezett emelését, és „tíz adminisztratív egyszerűsítő intézkedést” is bevezet a tíz napja tüntető gazdák terheinek enyhítésére. De az FNSA szerint a kormányfő bejelentései a gazdák megnyugtatására minimálisak voltak, és „nem elégítették ki az elvárásokat”, ezért folytatódik a tiltakozó megmozdulás.

800 traktor 16 autópályán állított fel útzárakat

A hétvégi viszonylag kevés tiltakozó akció után a gazdák most nagyobb erőkkel vonultak az utakra: a fővárosi agglomerációban 800 traktor 16 autópályán állított fel útzárakat.

A gazdák követelései nagyon különböznek attól függően, hogy a madárinfluenza által sújtott baromfitenyésztőkről, bortermelőkről, biozöldség-termesztőkről vagy nagyüzemi gabonatermesztőkről van szó. Az FNSA az elmúlt években több kompromisszumos megállapodást is kötött a kormánnyal, például a víz vagy a növényvédőszerek adójáról, de a gazdák továbbra is elégedetlenek, elsősorban azért, mert csökken a jövedelmük, és túl sok adminisztratív feladat és korlátozás hárul rájuk. A tüntetők követelik azt is, hogy ne legyen több tilalom a növényvédőszerekre, valamint a természeti katasztrófák után gyorsabb legyen a kártalanítás.

Olaszországban is tiltakoznak

Az Olaszországot észak-dél irányban összekötő autósztráda kapuit és a városokba bevezető utakat zárták el traktoraikkal az olasz gazdák is, akik a következő napokban is folytatják tiltakozó megmozdulásaikat.

Umbria tartományban, Orte város magasságában, az A1-es autósztráda kapuinál közel 40 traktorral és mezőgazdasági géppel sorakoztak fel a tüntetők. Szombat óta demonstrálnak itt, és a következő napokban is visszatérnek.

A rendőrség felügyeli, hogy az autósztrádán haladó járművek ha lassan is, de át tudjanak hajtani a kapukon.

A szintén közép-olaszországi Viterbóban az egyik legforgalmasabb városkaput torlaszolták el, ami dugóhoz vezetett. A tüntetők a Coldiretti termelői szövetség közeli székházáról letépték a zászlókat és elégették. Traktorokkal vonultak fel Friuli-Venezia Giulia tartományban is. Udine város stadionjánál kb. 70 traktor gyűlt össze. 700 traktor lepte el Foggia város utcáit a déli Puglia tartományban. Dudakoncert kíséretében azt skandálták, hogy addig folytatják, amíg nem érnek el eredményt.

Az Olaszországban január 19-től egymást követő demonstrációk mindennapossá váltak.

photo_camera Több száz traktor tüntet a magas termelői és tejkvóták miatt Milánóban 2023. január 16-án. Illusztráció: Piero Cruciatti/Anadolu Agency

Szardínia szigetén keddre Cagliari kikötőjében hirdettek meg traktoros tüntetést.

A mezőgazdaság és az állattenyészés húsz éve nem volt ennyire rossz helyzetben, „a politika és az intézmények teljesen közönyétől kísérve, a bürokrácia hálója, a nem nyereséges áron forgalmazott agrártermékek, az egyre gyakoribb természeti csapások és állatbetegségek" térdre kényszerítették az ágazatot – mondta Tore Piana, a szardíniai Agrárkutató Központ (Csa) elnöke.

Az olaszországi gazdatüntetések az Európai Unió agrárpolitikája ellen tüntetnek, de elégedetlenségüket fejezik ki a római kormány intézkedéseivel szemben is. Adókedvezményeket és az ágazatban dolgozni kívánó fiatalok támogatását szorgalmazzák. (Guardian, MTI)