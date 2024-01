Emberrablásban és kibuc elleni terrorakcióban is aktívan részt vettek az ENSZ gázai alkalmazottai

Izrael bizonyítékokat mutatott be arról, hogy az ENSZ palesztin segélyszervezetének alkalmazottai milyen aktív segítséget nyújtottak a Hamász október 7-i terrortámadásához. Ezeket telefonlehallgatás segítségével szerezték.



Eddig annyit lehetett tudni az ügyről, hogy az ENSZ pénteken bejelentette, kirúgott több alkalmazottat egy Gázában aktív segélyszervezetétől. Ezek után 8 ország, köztük az Egyesült Államok, felfüggesztette a kérdéses szervezet, az UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) támogatását.

De hogy konkrétan mi is volt az ok, az most derült ki, miután a New York Times beletekintett abba a dokumentumba, amiben az USA az ENSZ kedvéért összefoglalta az izraeli hatóságok megállapításait.

Ezek szerint az UNRWA mintegy tucatnyi alkalmazottja aktívan részt vett a Hamász október 7-i és későbbi Izrael-ellenes terrorakcióiban, amiknek durván 1200 halálos áldozata volt, miközben 240 embert elraboltak. Egyikük elrabolt egy nőt. Egy másikuk olyan lőszert osztott a támadó terroristáknak, amit korábban az otthonában tárolt. A harmadik aktívan részt vett egy kibuc elleni fegyveres támadásban, aminek 97 halálos áldozata volt.

Mindezeket az érintettek telefonjának és szöveges üzeneteinek lehallgatásával tudták meg a hatóságok.

António Guterres ENSZ-főtitkár a jelentést megismerve vasárnap azt nyilatkozta, hogy „irtózattal töltik el” a vádak és hogy az érintett 12 embert azonnali hatállyal kirúgták. Az UNRWA 13 ezer alkalmazottjával az egyik legnagyobb munkaadó Gázában.

Mint kiderült, a 12 érintett közül ketten már meghaltak a háborúban. Amerikai diplomaták szerint az USA nem tudta ugyan tételesen ellenőrizni az izraeli megállapításokat, de azok első olvasatban tűntek annyira hitelesnek, hogy miattuk azonnal felfüggesszék a szervezet segélyezését.

