Elon Musk bejelentette a Neuralink első agyi chip implantátumát

Elon Musk hétfőn jelentette be, hogy a Neuralink nevű cége először ültetett be sikeresen egy vezeték nélküli agyi chipet egy emberbe - írja a BBC. „Az első eredmények ígéretes neurontüskéket vagy idegimpulzusokat mutattak, a páciens pedig jól gyógyul” - mondta.

Musk cége még májusban kapott engedélyt az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivataltól (FDA-tól) a chip embereken való tesztelésére, ami jelentős mérföldkő volt a korábbi, az engedély megszerzéséért folytatott küzdelmek után. Ez zöld utat adott egy hatéves vizsgálat megkezdéséhez, aminek során egy robot segítségével 64, az emberi hajszálnál vékonyabb, rugalmas szálat helyeznek el sebészi úton az agy azon részén, ami a Neuralink szerint a „mozgás szándékát” irányítja.

A vállalat szerint ezek a szálak lehetővé teszik, hogy kísérleti implantátumuk - amit egy vezeték nélkül tölthető akkumulátor táplál - rögzítse és vezeték nélkül továbbítsa az agyi jeleket egy alkalmazásnak, ami dekódolja, hogy az illető hogyan szeretne mozogni.

Musk nemrég azt írta a Twitteren , az X-en, hogy a chipet „Telepátiának” fogják hívni, és lehetővé tenné „a telefon vagy a számítógép, és rajtuk keresztül szinte bármilyen eszköz irányítását, pusztán gondolkodással”.

Enables control of your phone or computer, and through them almost any device, just by thinking.



Initial users will be those who have lost the use of their limbs.



Imagine if Stephen Hawking could communicate faster than a speed typist or auctioneer. That is the goal.