Akkora a köd, hogy citromsárga figyelmeztetést adtak ki

„Tartós, sűrű köd” miatt több megyére is citromsárga figyelmeztetést adtak ki, a met.hu szerint pár száz méter lehet a látástávolság. Az Időkép azt írja, szerda reggelre többfelé lesz nemcsak szimpla köd, de zúzmarás köd is, és lesz ahol napközben is marad a köd. Ezeken a helyeken helyenként szitálás, ónos szitálás előfordulhat.

A hajnali -9 és -2 fokból napközben 4 és 9 fok közötti hőmérséklet várható, de a tartósan ködös tájakon csak 0-3 fokra lehet számítani.

A ködös téli idő a hétvégére várhatóan tavaszi időbe fordul át, szombaton akár 13 fok is lehet.