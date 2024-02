A kormánymédia védelmébe vette a pedofil igazgató bűnsegédjét

„Álhír, hogy Novák Katalin egy pedofil bűnözőnek kegyelmezett meg” – ez a címe a Magyar Nemzet péntek este publikált cikkének. Csakhogy nem ezt állította a 444 – és nyomában a fél magyar média –, hanem azt, hogy a pedofil bűnöző bűnsegédjének adott kegyelmet a köztársasági elnök.

Ezt amúgy rögtön a cikk első részében a Magyar Nemzet névtelen szerzője is leírja, idézem és kurziválom: „A bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesét valójában: egy rendbeli bűnsegédként elkövetett kényszerítés hatósági eljárásban bűntettének kísérlete, valamint egy rendbeli vesztegetés hatósági eljárásban bűntette miatt ítélték szabadságvesztésre, közügyektől és foglalkozástól eltiltásra.”

Ahogy azt az ügyet robbantó cikkben írtuk: az ítélet szerint az igazgatóhelyettes volt az, akinek tudomása volt róla, hogy az igazgató több gyereket is molesztált, és aki megírt egy hamis vallomást az egyik gyerek nevében ezzel a szöveggel: „én kitaláltam, hogy közösen kivertük a nemi szervem, és hogy ilyet más gyermekkel is csinált már. Igazság az, hogy nem húzta le a nadrágom és nem fogta meg és nem verte ki.” A bűnsegéd ezt a hamis vallomást a saját irodájában a pedofil igazgató jelenlétében akarta aláíratni az érintett gyerekkel, ezért 3 év 4 hónap börtönre ítélték első és másodfokon is.

Sajnálni kellene

A kormánylap szemmel láthatóan tényleg utánajárt pár dolognak, és számos olyan – általunk nem ellenőrzött – körülményt felhoz, amely rokonszenvet tud ébreszteni az olvasóiban a kegyelemben részesített bűnsegéd iránt. Igaz, az egész valami nagyon furcsa rendőrnyelven van előadva:

A börtönben „a házirendet és a kapott utasításokat betartotta, maximálisan együttműködött”.

„A személyi állomány tagjaival szemben minden esetben követte a szabályokat, fenyítve nem volt, a kapcsolattartása rendezett volt.”

További érdemei:

„az érintett személy végzettsége testnevelő tanár, fejlesztő pedagógus, síoktató, számos sportágban edzői diplomával rendelkezik, erdélyi családból származik.”

„Minden munkahelyén tisztelet övezte, a szaktudását elismerték, a tanítványai szerették.”



Nehéz helyzetbe került a sajnálatos események miatt:

„A vádemeléssel az érintettnek közel négy évtizedes pedagógusi pályafutása ért véget.”

„Az elsőfokú ítélet meghozatalát követően az építőiparban segédmunkásként tudott elhelyezkedni, de a járványhelyzet miatt ez a lehetősége később megszűnt.”



„Az elítélt felesége 64 éves, és az elítélt büntetés-végrehajtási intézetbe vonulása után egyedül maradt. Az elítélt 85 éves, özvegy, nyugdíjas édesanyja Erdélyben él.”



És különben is:

„Egyesek szerint az elítélt ellen folytatott eljárás egy koncepciós eljárás volt, amely során számos eljárási szabálysértés történt, az ítélet megalapozatlan volt, s a történések rémálomszerűek voltak, amely kihatott az érintett és családja munkájára és egészségére is.”

Házi őrizetben volt?

„Az Origo utánajárt az ügynek” – írja a kormánypárti portál szinte ugyanakkor megjelent cikke. További kísérteties véletlen, hogy az Origo névtelen szerzője ugyanazokat az információkat szerezte be szívós kutatómunkával, mint a Magyar Nemzet névtelen szerzője, ráadásul sokszor ugyanazokat a fordulatokat és szavakat formálta mondatokká.

Az egymással telepatikus kapcsolatban álló két oknyomozó egyetlen érdemi információt tett hozzá az eddig ismertekhez, de a fent leírtak miatt ezt a kellő távolságtartással érdemes kezelni. A kormánymédia szerint a bűnsegéd „2023. március 31-től reintegrációs őrizetbe került, vagyis a büntetés-végrehajtási intézetet elhagyta, saját lakásában helyezték el, és elektromos távfelügyeleti eszközt szereltek fel rá. Erre bíró döntése alapján került sor, amelyben figyelembe vette személyes körülményeit, a büntetés végrehajtása során tanúsított magatartását is.” Egy hónappal később jött az elnöki kegyelem.