Átlagosnak tűnő tinédzserek szadista gyilkossága, füzetlapra írt terv alapján

„Scarlett. Az elsődleges motiváció Brianna meggyilkolása mögött a te mélységes vágyakozásod volt a gyilkolás után. Az üzeneteidből világosan látszik, hogy miről fantáziáltál, és hogy szadista indítékaid voltak.”

„Eddie. A te motivációid talán másmilyenek voltak, de tudtad, hogy Scarlett mit akar tenni. Értetted, hogy Scarlett látni akarja Briannát szenvedni. Aktívan részt vettél ebben a gyilkosságban, pontosan ismerve a szadista szándékot mögötte.”

Amanda Yip bíró mondta ezt két 16 éves fiatal felé fordulva a manchesteri bíróságon, amikor kiosztott nekik minimum 22, illetve minimum 20 év börtönbüntetést az utóbbi idők legbrutálisabb brit bűnügyében.

A gyilkosok tavaly februárban, akkor még 15 évesen 28 késszúrással ölték meg egyikük 16 éves transznemű iskolatársát, Brianna Ghey-t egy parkban fényes nappal. A gyanúsítottakat egy napon belül elfogták, de mostanáig a brit gyakorlatnak megfelelően nem hozták nyilvánosságra a neveiket. Az ítélettel együtt viszont a közvélemény megismerte őket is, ami fiatalkorúak esetében nem mindig történik meg. Amanda Yip indoklása szerint erre azért volt szükség az egész országot felkavaró, világszerte figyelemmel kísért ügyben, hogy a társadalom megérthesse, mi visz rá két fiatalt, hogy ilyen kegyetlen bűncselekményt kövessenek el.

Gyűlöletből és szórakozásból

Az ítélet szerint Eddie Ratcliffe esetében a gyilkosság mögötti motiváció részben a transzfóbia. Üzeneteiből világosan látszik, hogy szinte embernek sem tekintette Briannát, többször az „it” névmással hivatkozott rá, egy üzenetben pedig azt írta, kiváncsi rá, hogy férfi vagy női hangon ordít majd, amikor megölik. Scarlett Jenkinson esetében másról van szó. Egy üzenetben így írt arról, miért akarta megölni Briannát:

„mert poén lol… látni akarom az arcán a rémületet és hallani akarom sikoltani”.

Amikor a két tini elhívta Briannát a parkba, nem indulatból cselekedtek, nem hirtelen fajultak el a dolgok. Pontos, előre leírt gyilkossági tervvel rendelkeztek, Jenkinson alig bírta kivárni, hogy végre megtörténjen. Ahogyan pedig 28-szor belevágták a vadászkést Brianna Ghey-be, olyat az ügy szakértői szerint csak az csinál, akit valami egészen mélyről jövő szadista indíték vezet. Mindkét gyilkos rendezett családi háttérből érkező, kívülről átlagosnak tűnő brit fiatal.

Brianna Ghey anyja az ítélet után arról beszélt: a per előtt volt, amikor sajnálatot érzett a két tettes iránt is, mert a saját életüket is tönkretették. Amióta viszont ismeri tettük valódi természetét, és látta azt, hogy a per során semmiféle megbánást nem tanúsítottak, minden együttérzését elvesztette. A nyomozás alatt a két fiatal üzenetváltásaiból kirajzolódott, hogyan jutottak el a gyilkosságig, és hogyan mentek volna simán még tovább, ha nem buknak le.