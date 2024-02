Egy vizsgálat szerint „jelentősen korlátozott” Joe Biden memóriája

Robert Hur, az igazságügyi minisztérium különleges ügyésze csütörtökön egy 388 oldalas jelentést tett közzé, miszerint minősített dokumentumokat tarthatott otthonában Joe Biden amerikai elnök, akinek „jelentősen korlátozott a memóriája” és nehezen emlékszik vissza kulcsfontoságú eseményekre. A vizsgálat szerint Biden „szándékosan tartotta meg” afganisztáni, katonai és külpolitikával kapcsolatos titkos dokumentumokat.

photo_camera Fotó: SAUL LOEB/AFP

Hur a vizsgálat részeként – hónapokkal ezelőtt – öt órán keresztül interjúzott a most 81 éves elnökkel, aki a nyilvánosságra hozott vizsgálatra most dühösen reagált és csütörtök este egy sajtótájékoztatón közölte: „A memóriám rendben van.” Az elnök a BBC beszámolója szerint azt az állítást is dühösen utasította vissza, hogy ne emlékezne arra, mikor halt meg a fia: „Hogy a fenébe merészeli ezt felhozni?”

Hur szerint Biden nem tudott visszaemlékezni arra, hogy mikor volt alelnök, ahogy azt sem tudta megmondani, melyik évben halt meg a fia. Utóbbival kapcsolatban az elnök közölte: „Őszintén szólva, amikor megkaptam ezt a kérdést, arra gondoltam, hogy semmi közük hozzá. Nincs szükségem arra, hogy bárki is emlékeztessen rá, mikor halt meg.”

Biden sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy „nagyon elfoglalt” és „egy nemzetközi váláság kezelésének közepén” volt, amikor 2022. okóber 8. és 9. között, a Hamász és Izrael közötti háború kitörésekor kihallgatta őt az ügyész.

Hur vizsgálata szerint Biden meg is osztott pár bizalmas anyagot egy szellemíróval, aki a memoárján dolgozik. Utóbbit az elnök most tagadta. Hur szerint egyébként nehéz lenne elítélni az elnököt az akták helytelen kezelése miatt, mert szerinte Biden „a tárgyaláson úgy viselkedne az esküdtszék előtt”, ahogy vele is viselkedett a kihallgatás során, „mint egy szimpatikus, jó szándékú, idős, rossz memóriájú ember”.

„Jó szándékú vagyok. És idősebb vagyok. De tudom mi a fenét csinálok. Én állítottam talpra az országot. Nincs szükségem az ajánlására” – mondta sajtótájékoztatóján Biden, utalva Hur megjegyzéseire. Majd a kérdésre, hogy vállalja-e a felelősséget azért, hogy titkos dokumentumokat tárolt az otthonában, a „munkatársait” hibáztatta. Azt mondta, nem tudta, hogy ezeket a dokumentumokat a garázsába tették. Hur szerint a papírok egyébként egy kutyaágy mellett voltak.

A BBC beszámolója szerint Biden a sajtótájékoztatón kitartott amellett, hogy a memórája „rendben van”, illetve hogy az „nem lett rosszabb” elnöksége alatt.

Az ügyész megjegyzéseit Biden memóriazavarairól bírálta Biden jogi csapata is. Richard Sauber, a Fehér Ház jogásza szerint „a jelentés rendkívül előítéletes nyelvezetet használ”.

A szigorúan titkos aktákat Biden wilmingtoni otthonában találták meg, gyakorlatilag közvetlenül azután, hogy az előző amerikai elnököt, Donald Trumpot is megvádolták azzal, hogy a Fehér házból való távozása után rosszul kezelt bizonyos minősített dokumentumokat. Trump ebben az ügyben idén májusban áll bíróság elé.

Egyébként Joe Biden a csütörtöki sajtótájékoztatóján, miután cáfolta, hogy probléma lenne a memóriájával, és kommentálta a Hamász és Izrael közötti háború legújabb fejleményeit, összekeverte Andrés Manuel López Obrador mexikói elnököt Abdel Fatah el-Sziszi egyiptomi elnökkel. Pontosabban úgy fogalmazott: „A mexikói elnök, Sziszi nem akarta megnyitni a kaput, hogy humanitárius anyagot engedjen be.”

Napokkal korábban pedig Emmanuel Macront tévesztette össze az 1996-ban meghalt Francois Mitterrand köztársasági elnökkel, majd Angela Merkel helyett a 2017-ban meghalt Helmut Kohl egykori kancellárt emlegette.