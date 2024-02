Tibrcz István kilépett a fényre, vadászkastélyt vesz és már övé egy nagy szelet a belgrádi irodapiacból is

Teljes pénzügyi csoport alakul Tiborcz István körül bankkal, alapkezelővel, biztosítóval - írja a Válasz Online. A lap szerint Tiborczék a Posta-érdekeltségeket is szívesen megszereznék a magyar államtól. Tiborcz nyilvános szerepvállalása egyre látványosabb, a legújabb ügyleteiben már vállaltan ott van partnerként az állam - írja a Válasz.

A lap összeállításában ezeket az újabb Tiborcz-bizniszeket mutatja be. A korábban ismert ingatlanos óriásprojektek és egyéb tulajdonszerzések után talán a leglátványosabb a belgrádi irodaház-piacra való erőteljes belépés. Jó pár korábbi nagy projekthez (Hotel Gellért, Sofitel, a volt Svábhegyi Nagyszálló épülete, sok egyéb mellett) hasonlóan a megszerzett szerbiai ingatlanok is Jellinek Dánieltől kerültek Tiborczhoz: a Jellinek-féle Indotek Grouptól Tiborcz Gránit Alapkezelője összesen 11 belgrádi irodaházat szerzett meg. A 122 ezer négyzetméter összalapterülettel ez a szerb főváros irodakapacitásának majdnem tíz százaléka. A miniszterelnök veje egy nagyobb OTP-hitelt és az alapban lévő 50 milliárdos állami részt is megörökölte az Indotektől - írja a Válasz.

Szerbia mellett Tiborcz alapkezelője Somogyban is terjeszkedik: Nagyatád térségében 5200 hektárnyi területet, erdőket, földeket, faipari üzemet és egy vadászlakot is vásároltak Somogyban. A birtok korábban az olasz világmárka egyik tulajdonosáé, Carlo Benettoné volt.

A Kopaszi-gáton, ahová a BudaPart nagyszabású irodafejlesztései után állami intézmények sora költözik majd be a tervek szerint, a szintén Tiborczhoz tartozó Főnix Magántőkealap a legnagyobb részvényes. Szintén az ő leágazásuk az a Kallos Cosmetics Kft. köré szerveződő kozmetikai vállalatcsoport, ami "a napokban 15,9 millió eurós, szuperkedvezményes kölcsönre érdemesült a Baross Gábor Újraiparosítási Beruházási Hitel Plusz keretében az állami Eximbanktól" - írja a Válasz. Az ugyancsak Tiborcz-körbe tartozó Waberer's közben az új debreceni raktárcentrumához kapott 6,1 milliárd forintos állami támogatást a külgazdasági és külügyminisztériumtól.

A Válasz úgy tudja, hogy a Waberer's International leányválallata az egyik esélyese a Magyar Posta Életbiztosító és a Magyar Posta Biztosítóban lévő 66,9 százalékos állami rész most zajló értékesítésének is. "A Gránit Bank megszerzése és a Diófa Alapkezelő „gránitosítása” után kirajzolódik egy „full service” pénzügyi csoport a miniszterelnök családja körül – bankkal, alapkezelővel, biztosítóval, amely nyilván szívesen befogadná az államtól megszerezhető Posta-érdekeltségeket is" - írják.