Hogy mi fog esni az égből? Hát sár!

Napsütéssel indul a szombat délelőtt, tavaszias időre készülhetünk, délutánra azonban felerősödik a szél, a Dunántúlon erős, helyenként viharos lökésekre számíthatunk.

Eső is lesz, az Időkép szerint a Földközi-tenger térségéből kifejezetten enyhe és nagy nedvességtartalmú légtömeg áramlik be hozzánk, az esőfelhőkbe pedig jelentős mennyiségű szaharai por is belekerül, ami felettünk is kimosódhat, így országszerte többfelé sáros eső van kilátásban. Van ugyan ez a mém, az eső és az ingyenes kocsimosás közti szerencsés kapcsolatról:

De ezt felejtsük most el.



A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 20 fok között alakul. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő. Kellemes hétvégét kívánok minden kedves olvasónknak!