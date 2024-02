Gyurcsány megfejtette a kegyelmi ügyet és tüntetne a közvetlen elnökválasztásért

photo_camera Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke 2023 szeptember 22-én Fotó: Németh Dániel/444





Gyurcsány Ferenc nem aprózta el, rögtön 19 pontban fejtette meg Novák Katalin és Varga Judit szombati páros lemondását, és felvázolt valamit abból is, szerinte mit kellene most tennie az ellenzéknek. Azon túl, ami már most közösnek látszik: fellépni a közvetlen elnökválasztás ügye mellett.

A DK elnöke szerint a két politikus nem azért mondott le, mert megvilágosodott, hanem mert a miniszterelnök dobta őket, miután ráérzett, hogy ez az ügy rá nézve kockázatokat hordoz. Gyurcsány szerint valójában Orbán döntött a kegyelmi ügyben, Novák és Varga csak engedelmeskedtek. Szerinte ezt jelzi, hogy se a miniszter, se az elnök stábjában nem kapcsolt be a vészcsengőt, védelmet ígérhettek nekik. Aztán másképp alakult.

„Hogy ne érje el a növekvő felháborodás hulláma a kormányfőt és rendszerét, ezért kellett feláldozni azokat, akiknek korábban védelmet ígértek, garanciát adtak. Hogy ne lepleződjön le a rendszer, az elnök és a miniszter feletti hatalom, minden további oknyomozást, kérdést, vizsgálatot, meg kellett próbálniuk elkerülni. Az elnök és a miniszter gyors eltávolítása ezt a célt is szolgálja.”

Gyurcsány azt is írja, azért kell közvetlenül elnököt választani, mert ebben a rendszerben minden elnök ugyanezzel a korlátozott mozgástérrel rendelkezik majd, ebben a rendszerben ugyanis „az elnöki szerep tartalmát, szuverenitását nem a közjogi szabályok, nem a hivatalt betöltő személy, hanem a rendszer, annak névadója, Orbán Viktor határozza meg”. Ezért van szükség szerinte közvetlen elnökválasztásra. És ezért fognak tüntetni két hét múlva: