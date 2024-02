Gyurcsány: Novák és Varga lemondása nem lezárta az ügyet, hanem felnyitotta

Két nappal azután, hogy a Novák Katalin lemondását követelő linket osztott meg Facebookján – majd vasárnap a közvetlen elnökválasztásért kampányolt –, Gyurcsány Ferenc hétfő reggel kérdésekkel állt elő a Facebookján.

Az első kérdése, hogy Bár Novák írt alá, „de kié volt az akarat?” – szerinte amíg erre a kérdésre nincs válasz, addig „nincs lezárva az Orbán-kormány pedofil ügye”. (A bicskei gyermekotthon pedofil exigazgatójának ügyében bűntársként elítélt férfinak Novák Katalin államfő adott kegyelmet, de azt ellenjegyeznie kellett a kormány részéről Varga Judit volt igazságügyi miniszternek is, aki a hétvégén szintén bejelentette visszavonulását a politikától).

A legerősebb ellenzéki pártot vezető Gyurcsány választ vár arra is, hogy kinek és miért volt fontos, hogy K. Endrének szabadságot adjon, „mi tette a kegyelemben részesített férfit olyan fontossá”, hogy ki tudta elhitetni „az elnökkel és a miniszterrel, hogy bármit is tesznek, annak nem lesz következménye”, de arra is: „aki garanciát adott az elnöknek és a miniszternek, az végül nem tudta, vagy nem akarta megvédeni őket?” A posztját a címben is idézett szavakkal zárja: „Novák és Varga lemondása nem lezárta az ügyet, hanem felnyitotta”.