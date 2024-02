Keleti Andi: szinte semmit sem láttam már, műteni kellett

Mióta viseltél szemüveget?

„Kb. 15 évig szemüveges voltam és rengeteget kínlódtam a szemüveggel. Elsősorban a szakmámból adódóan, hiszen táncórákat tartok, ahol 3 percenként cserélem a zenét. Ehhez fel kellett vennem a szemüveget, majd szaladtam vissza irányítani, mutatni a lépéseket, de sokszor a fejemen maradt a szemüveg, és rohanhattam lerakni, vagy azzal kellett ugrálnom. Nap mint nap ebben élni, nagyon bosszantó volt. Másrészt mivel közszereplő vagyok, sokszor kell megjelennem sminkben. Márpedig szemüveggel sminkelni a szemet gyakorlatilag lehetetlen. Ezt, akik hasonló cipőben járnak, biztos jól ismerik.”

Ennyire rosszul láttál szemüveg nélkül?

„Távolra sem volt tökéletes, például az ismerősöket csak a sziluettjükről ismertem fel, közelre viszont szemüveg nélkül szinte semmit sem láttam. A távoli dioptriám +1,5, a az olvasószemüvegem +3-as volt, ami nem hangzik olyan borzasztóan, de ahhoz elég, hogy megkeserítse a mindennapokat. Volt, hogy elindultam valahova kocsival, és a naptáramból nem tudtam beírni a címet a GPS-be, mert éppen nem találtam az olvasószemüvegemet. „

Mikor szántad rá magad a lézeres szemműtétre?

„Évek óta foglalkoztatott a téma, de mint a legtöbb ember, én is féltem a lézeres technikától, meg eleve attól, hogy a szememhez nyúljanak. Aztán egyszer, amikor a könyvelőmnél voltam, feltűnt, hogy ő 60 évesen milyen szuperül el tudta olvasni azokat a szövegeket is, amiket én csak csíkoknak láttam. Mikor mesélte, hogy megműttette a szemét, rácsodálkoztam, mert egészen addig azt hittem, hogy csak a rövidlátáson tudnak segíteni lézeres szemműtéttel, a távollátáson nem. Ekkor már nem hezitáltam, felhívtam a Focus Medicalt. “

Hogy emlékszel vissza az alkalmassági vizsgálatra?

„Izgalommal érkeztem a klinkára, de egy csapatnyi mosolygós arc fogadott, ami hamar megnyugtatott. Maga a vizsgálat játszi könnyedséggel, gyorsan és fájdalommentesen zajlott. Sokféle eszközzel megvizsgálták a szememet, a végén nagyon örültem, hogy alkalmasnak találtak.”

Milyen élményeid vannak a műtét napjáról?

„Hiába kaptam alapos tájékoztatást, remegő lábakkal léptem be a műtőbe, hiszen az embernek mégiscsak az egyik legnagyobb kincse a szeme. De mikor belekezdtünk, kiderült, hogy felesleges volt izgulnom. Csak a fény felé kellett néznem, közben pedig a lézer varázsütésre megjavította a szemem. Visumax kezelésem volt és talán egy perc sem volt szemenként az egész. Semmit nem éreztem, és megnyugtatott, hogy a doktornő végig instruált, biztatott.”

Mit tapasztaltál közvetlenül a beavatkozás után?

„Mikor kijöttem a műtőből picit még homályosan láttam, de ez nem olyan elmosódott érzet volt, mint a műtét előtt, inkább olyan, mint mikor az ember víz alatt nyitja ki a szemét. Estére elmúlt ez is, és már tökéletesen láttam mindent. A másnapi kontrollra boldogan mentem vissza, és még boldogabb voltam, mikor közölték, hogy nem tudnak olyan pici betűs szöveget adni, amit ne tudnék elolvasni, távolra pedig 160 százalékos lett a látásom.”

Miben változott az életed a műtét után?

„A férjemmel szoktunk azon viccelődni, hogy időmilliomos lettem, mert régebben rengeteget kellett itt-ott keresgélnem a szemüvegemet. Hiába tartottam a lakásban több helyen is szemüveget, sosem volt kéznél. Napi 30-40 percet biztosan nyertem csak azzal, hogy nem kell folyton kutatnom utána. Reggelente még sokszor automatikusan elkezdem tapogatni, hogy hol lehet a szemüvegem, aztán rájövök, hogy már anélkül is tökéletesen látok. Ez pedig az élet minden apró mozzanatában könnyebbséget jelent. Emlékszem, hogy mikor a műtét után először szaladtam be a közértbe, és a pékáruknál végre nem kellett előkotornom a szemüvegemet, mert már láttam a kódjukat anélkül is. De az is öröm, hogy végre napozás közben is kényelmesen tudok olvasgatni, mert korábban elég komikus látvány nyújthattam, ahogy az olvasószemüvegem fölé felvettem egy napszemüveget is. Mondjuk, amikor először a tükörbe néztem, az nem esett túl jól, mert felfedeztem néhány ráncot, amikről eddig nem tudtam, de sebaj. Nagyon boldog vagyok, hogy rászántam magam a műtétre, ez volt életem legjobb döntése”.

A lézeres szemműtétekkel kapcsolatban gyakori tévhit, hogy csak fiataloknál és rövidlátóknál jelent megoldást. A VISUMAX LBV olvasószemüveg-kezelés azonban kifejezetten 50 év felett ajánlott, amikor az öregszeműség miatt romlik a látás közelre, ezért mobiltelefon vagy könyv olvasásához szemüvegre lesz szükség. Az eljárás különlegessége, hogy a precíz és modern VisuMax lézer az egyik szemet úgy állítja be, hogy a távoli és a közepes, a másik szemet pedig, hogy a közeli és közepes távolságban lévő tárgyakat lássa élesen. Agyunk pedig ezután összerakja a képet, és élesen láthatunk mindhárom távolságba. Keleti Andrea mellett már több híresség megfordult a Focus Medical klinikáján: többek között Rost Andrea, Juronics Tamás, Hábermann Lívia, Papp Gergő ‘Pimasz úr’ és Vámos Marci is itt kapták vissza éles látásukat. Rajtuk kívül pedig még sok tízezer páciens - és miért ne lehetne ön a következő?

