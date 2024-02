Russell Brand tagadja, hogy szexuálisan zaklatott egy nőt egy filmforgatáson

Russell Brand színész, humorista tagadja, hogy szexuálisan zaklatott volna egy nőt az Arthur című filmje forgatásán még 2010-ben.

A meg nem nevezett nő még novemberben perelte be a színészt, állítása szerint Brand egy üveg vodkával, részegen járkált a forgatáson, aztán pucérra vetkőzött a stáb előtt. A nő elmondása szerint még ugyanazon a napon valamivel később Brand követte őt a mosdóba, ahol szexuálisan zaklatta, miközben a stáb egyik tagja őrködött az ajtónál.

Russell Brand nem csak tagadta a vádat, de azt is, hogy egyáltalán találkozott-e valaha a nővel. Brand szerint a nő rosszul emlékszik, ügyvédei pedig az állították, hogy Brand nem volt igazából részeg, ez csak a szerep volt, amit a filmben játszott. Állításuk szerint Brand a forgatás idején már 8 éve tiszta volt.

Korábban négy nő is azt állította, hogy Russell Brand angol színész és humorista bántalmazta őket, ez derült ki a brit Sunday Times, The Times és a Channel 4 tévécsatorna közös nyomozásából. A színész tagadja a vádakat, azt állítja, minden kapcsolata konszenzuális volt, most pedig egy összehangolt támadás indult ellene. Az egyik áldozat azt állítja, hogy ő még csak 16 éves volt, amikor az akkor kora harmincas éveiben járó színésszel kapcsolata volt, amely során Brand bántalmazta őt.

Egy másik nő, aki Los Angelesben dolgozott együtt a humoristával, azt állítja, hogy Brand jogi lépésekkel fenyegette, ha bárkinek is szól a bántalmazásról. Egy harmadik nő pedig egyenesen azzal vádolja Brandet, hogy a színész Los Angelesi lakásában a falnak nyomta és megerőszakolta őt. A nő a Times cikke az eset után elment egy nemi erőszak áldozatainak segítő központba és orvosi leletekkel is tudja bizonyítani az esetet. (BBC)