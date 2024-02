Nem engedik be a független sajtót Orbán évértékelőjére

Nem engedik be a Telexet Orbán Viktor szokásos évértékelő beszédére, a szervező Polgári Magyarországért Alapítvány szerint a média csak korlátozott létszámban tud részt venni az eseményen, ezért a Telex regisztrációját nem tudják elfogadni – írja a Telex, ami szerint az ATV, az RTL, a 24, a Blikk és a Szabad Európa is ezt a választ kapta, de többek között az AP, az AFP, a Reuters, a Bloomberg és a Xinhua regisztrációját is elutasították. Úgy tudjuk, még az Index sem mehet be.

photo_camera Orbán Viktor miniszterelnök évet értékel 2017. február 10-én. Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Orbán tavalyi évértékelőjén még ott lehetett a sajtó, de március 15-én Kiskőrösön, majd október 23-án Veszprémben is a sajtó teljes kizárásával zajlott az orbánista ünnep. A tavalyi beszédről készített videónk: