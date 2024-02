Sikeres ellenzéki politika, ahogy az MSZP csinálja: Kunhalmi Ágnes elárulta a receptjét

A Magyar Szocialista Párt elmúlt néhány éves történetét a felszínes szemlélő nehezen mondaná sikertörténetnek. A szocialisták 1994-ben még a parlamenti mandátumok felét szerezték meg – majd kétharmados többségük volt azzal az eltűnt idő ködébe veszett SZDSZ-szel, amelyből mára csak Fodor Gábor maradt hírmondónak –, aztán 2006-ban először tudtak kormánypártként választást nyerni.

Ehhez képest a 2022-es választás után tízfős frakciójuk alakult a 199 fős parlamentben. A legfrissebb felmérések szerint a parlamentbe jutás 5 százalékos küszöbét se érnék el egy most vasárnapi választáson (ennek fényében van némi politikai ráció abban, hogy az EP-választáson közös ellenzéki indulást szorgalmaznak, lásd egér-elefánt-dübörgés).

Lehet ezt kudarcnak – közmédiásan mondva: negatív sikernek – beállítani, de Kunhalmi Ágnes és az MSZP-s think tankek megtalálták a siker apró magját. Oly korban élünk mi e földön, amikor a kis sikerek is sikerek: így a 2019-es választáson mandátumot szerzett három józsefvárosi önkormányzati képviselőjét újraindító párt Győztes csapaton ne változtass! mottóval indítja csatába idén. Győztes csapaton ne változtass, ismételjük el, ízlelgetve a siker szegfűillatú receptjét, miközben egy pártelnök három önkormányzati képviselő társaságában mutatja meg, hogy nemcsak a kis, hanem a legkisebb siker is siker.