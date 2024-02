Orosz Mihály Zoltán ott csap le, ahol tud: most éppen szabálytalanul traffipaxozó rendőröket kapcsolt le

A Telex szúrta ki, hogy a volt érpataki polgármester, Orosz Mihály Zoltán (jelenleg Nagykálló képviselőtestületének tagja) egy meglehetősen virális, 900 ezres nézettségű Facebook-videójában, amelyet még február elején tett közzé, Fehérgyarmaton üvöltözik rendőrökkel.

A kamerát gondosan kézben tartó Orosz komótosan odasétál a traffipaxozó rendőrökhöz, majd egyre hangosabban nehezményezi, hogy az autó (aminek még a rendszámát is gondosan beolvassa a videóban) szembe áll az érkező forgalommal a sávon belül, így egyes autósok kénytelenek átlépni a záróvonalat. Nem tetszett neki az sem, hogy a traffipaxozó járműnek fel volt kapcsolva a lámpája, ami zavarhatta a szemből érkezőket.

A Telex megkereste a rendőrséget is az üggyel kapcsolatban, szerették volna megtudni, hogy miért éppen úgy és ott állt a traffipaxozó jármű, és indult-e eljárás Orosz Mihály Zoltán bejelentése alapján.



A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság válaszából annyi derült ki, hogy a nyilvánosságra hozott videófelvétel alapján a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság vezetője parancsoki tényfeltáró vizsgálatot rendelt el, aminek az lett az eredménye, hogy szakszerűtlen intézkedés miatt felelősségre vonták az érintett rendőröket, a hasonló esetek elkerülése érdekében pedig megtették a további szükséges intézkedéseket.

A Telexnek nyilatkozott az ügyről Pető Attila, a Kreszprofesszor is, aki szerint a Kresz alapján a rendőrök megtehetik, hogy akár a forgalommal szemben, a sávban állnak meg traffipaxozni, ha a járműforgalmat indokolatlan mértékben nem akadályozzák vele. Viszont álló járművön tompított fényszórót nem használhatnak.



Egy rendőrségi forrás pedig, szintén a Kresz-szabályra hivatkozva azt mondta, a jogszabály 2009-es módosítása megengedi, hogy a mérést végző rendőrautó gyakorlatilag bárhol, tehát egyébként tilos helyeken is megálljon, csak indokolatlanul ne akadályozza a forgalmat. Szerinte a videóban több szögből is látható a helyzet, ami alapján úgy tűnik, hogy ha csak szűkösen is, de elfértek a szemből érkező autók a traffipaxozó jármű mellett, volt lehetőségük annak kikerülésére. A rendőrségi forrás szerint a rendőrautó nem állt a felvétel alapján veszélyes helyen, nem volt a közelben beláthatatlan kanyar, a közvilágításnak köszönhetően jól látszott volna a tompított fény felkapcsolása nélkül is.



Annyit tett még hozzá, hogy bár a helyszín nem volt e legszerencsésebb, az ehhez hasonló intézkedéseknek mindig oka szokott lenni: vagy gyakori balesetek, vagy sűrű lakossági bejelentések indokolhatják a helyszínválasztást, a videóból pedig az is kiderül, hogy máshova nem nagyon lehetett volna állni a bemérési szög, valamint a járdán álló tábla és sövény miatt.



Orosz Mihály Zoltán Facebook-bejegyzése alapján 2018-ban tett sikeres vizsgált „Európa legnagyobb jogvédelmi cégénél” jogszervíz tanácsadói munkakörből, és már akkor jelezte, hogy hamarosan megkezdi jogvédelmi tanácsadói tevékenységét „közlekedési- és családi jogvédelem jogterületeken.” Fotó: Orosz Mihály Zoltán/Facebook

A videót közzétevő Nyírségi Civil Kontroll és Jogvédő Iroda Facebook-oldalán az olvasható: „A helyi hatalom korrupciós betegségei elleni hatékony orvosság!”, és ugyanúgy megtekinthetőek rajta Orosz Mihály Zoltán közéleti elemzései, vagy éppen alapos videódokumentáció a heti csőtörésekről Nagykállóban, ahogy többek közt a nagykállói önkormányzat képviselőtestületi üléseinek közvetítése is. Hogy pontosan mivel foglalkozik a jogvédő iroda, azt ezek alapján nehéz körülírni.



