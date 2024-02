Titokzatos események zajlottak a büntetőtelepen a Navalnij halálának hivatalos időpontja előtti este

photo_camera A Harpban található IK-3 börtön, ahová Navalnijt szállították. Fotó: A Jamalo-Nyenyec Autonóm Körzet emberi jogi ombudsmanjának sajtószolgálata

Szokatlan események zajlottak az Alekszej Navalnij múlt pénteki halála előtti estén a szibériai IK-3-as büntetőtelepen. A még orosz mértékkel is mindentől nagyon távol található intézményben az élet lassú és monoton ritmusban folyik, a fogvatartottaknak ezért különösen feltűnt, hogy az esti zárkaellenőrzés olyan gyors tempóban zajlott, mint ünnepek előtt szokott, mikor az őrök sietnek haza. Csakhogy most nem közelgett ünnep. Az ellenőrzést követően a zárkákat bezárták, megtiltottak minden mozgást az épületek között és megerősítették az őrséget. A rabok ezután azt hallották, hogy az éjszaka közepén autók hajtanak be a telep területére, bár a zárkákból nem lehetett látni, hogy kik érkeztek.



Mindezt onnan tudni, hogy a Novaja Gazetának sikerült elérnie egy ott raboskodó elítéltet. (Az Oroszországból Lettországba menekült független szerkesztőségnek 2000 óta 7 tényfeltáró újságíróját gyilkolták már meg, köztük a legendás Anna Politkovszkaját.)

A szemtanú szerint az őrök másnap reggel szokatlanul szigorú zárkaellenőrzést tartottak, illegálisan tartott telefonokat, kártyákat és hősugárzókat foglaltak le, olyan felszerelési tárgyakat, amik hivatalosan tiltottak ugyan, de amik fölött normálisan szemet szoktak hunyni. Az őrök viselkedése arra utalt, hogy külső ellenőrzésre számítanak.