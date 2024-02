Rákay mindenkit megnyugtat: a Petőfi-film 12 pontjából nem húzta ki a sajtószabadságról szólót

Kimerítő interjút adott az nlc.hu-nak Rákay Philip kreatív producer. Az apropó a március 13-i díszbemutató előtt álló, 6,8 milliárdos állami támogatásból készült Petőfi-film, a Most vagy soha! Ez Rákay első nagyjátékfilmje producerként. Nézzük a legerősebb részleteket.

A miniszterelnökről. Orbán Viktor várhatóan nem lesz ott a díszbemutatón, mert annak az alkotókról kell szólnia. Lesz egy másik vetítés is, oda már mehetnek politikusok és más közéleti szereplők is. Orbán a foci mellett a filmek iránt is érdeklődik, nagyon jókat lehet vele beszélgetni kultúráról, filmről, színházról, történelemről.

Az aktuálpolitikáról. Petőfi, akárcsak Rákay, a maga korában megosztó személyiség volt. A filmben aktuálpolitikai mondat nincs, a 12 pontból nem lett kihúzva a sajtószabadságról, a cenzúra eltörléséről szóló első pont.

photo_camera Rákay Philip Fotó: Németh Dániel/444

Petőfiről. Rákay nyolcéves korában olvasta az első Petőfi-verset, a Falu végén kurta kocsmát. Úgy érzi, hogy néhány dologban hasonlítanak. Például van, hogy akkor is fejjel megy a falnak, amikor nem kéne, végtelenségig küzd a maga igazáért, rajong a hazájáért, a magyar történelemért.

A pénzkidobásról. Zavarja, ha a Petőfi-filmet kurzusfilmnek tartják. A magyar filmek 99 százaléka évtizedek óta állami pénzből készül. „Érdekes módon azokon a súlyos milliárdokon soha senki nem lovagol, amit tucatnyi olyan filmre költöttek el, amelyekre aztán a kutya se volt kíváncsi. Ha valami pénzkidobás, akkor ez az” – mondta. A Vajna-korszakból nem tud olyan filmet mondani, ami elnyerte volna a tetszését. A bántóan öncélú, üres művészkedések szerinte egy centivel sem viszik előbbre a világot. A rendszerváltás utáni magyar filmek hetven százalékát a kukába lehetne dobni. Elege van abból, hogy a filmek jelentős része görbe tükröt állít a magyarok elé. A Most vagy soha! a reményei szerint olyan közös kulturális pont lesz, mint az 1968-ben készült Egri csillagok. Elégedett lenne azzal, ha a Petőfi-filmre 300 ezer néző váltana jegyet, iskoláscsoportoknak nem terveznek ingyenes vetítést.

A nemzetegyesítő ügyekről. A film reményei szerint nemzetegyesítő lesz. Ilyen közös ügynek gondolja a pedofília elleni harcot, a gyermekek védelmét. Vagy a határok megvédését, ne jöhessenek Magyarországra tömegek ellenőrzés nélkül. De közös, büszkeségre ad okot a vízipóló-válogatott sikeres szereplése vagy Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díja.

A Megafonról. A megafonos szereplésére úgy gondol, hogy jó ügyet, a haza ügyét szolgálja. Mikszáth Kálmán is beült a parlamentbe, megosztó politikai tárcái is voltak, miközben maradandó irodalmi műveket hozott létre.