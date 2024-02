Kubatov Gábor: Magyar Péter „futballistafeleség”

„Én nem ismerem Magyar Pétert. Jártak hozzánk meccsre. Tehát én néztem vele mérkőzéseket, de ott én öt szónál többet nem beszéltem vele. Nekem Judit volt a kollégám, a párttársam, szerintem kiváló munkát végzett. És szerintem az ő válófélben lévő férje kicsit zavarodott helyzetben van. Ráadásul ő mindig is egy kicsit amolyan futballistafeleség státuszban volt. Mégiscsak a felesége töltötte be az igazságügyi miniszteri posztot. Ebben a státuszban volt mindig, s azt gondolom, az a médiafelhajtás, ami jelenleg körülötte van, őt boldogítja.”

Ezt mondta Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke, a Fidesz pártigazgatója a Blikknek. A bulvárlap a fővárosi ügyeket, a köztársasági elnököt és a Ferencváros csapatát érintő kérdések mellett a NER-ből látványosan kiugró Magyar Péterről is kérdezte a kormánypárti politikust. Miután futballistafeleségnek nevezte, így folytatódott a beszélgetés:

Miért pont most?

Kubatov: Ezt nem tudom megmondani. De hogy ezt a viszonyt feszítette mindvégig, az érezhető volt.

Hogy tudja feldolgozni? Mi a reakciója azoknak, akik ismerik őt? Beszélt Varga Judittal? Az egész borzasztó károkat okoz a pártjának is.

Kubatov: A nagyobbik baj az, hogy borzasztó károkat okoz a saját családjának.

És akkor ez innentől magánügy?

Kubatov: Azért az embernek a családjának mégiscsak előrébb kellene állnia a sorban. Gondoljon bele, ők közösen nevelik a gyerekeket. Hogy tudják ezt elrendezni?

Tehát nem haragszik, hanem aggódik?

Kubatov: Ez egy szabad ország, itt mindenki azt beszél, amit akar, még ha az hülyeség is.

Nem mellékesen az új köztársasági elnökről is kérdezték Kubatovot. Arra, hogy ki lesz az, így válaszolt: „Nem tudom, ez az elnökség döntése lesz.” Majd amikor visszakérdeztek, hogy neveket biztos hallott, ezt mondta: „Nem figyeltem, nincs is jelentősége. Az elnökség szokott előterjesztést tenni, a frakció megvitatja majd, nagyon sok körön keresztül kell ezt még végiggondolni. És szerintem aludni is muszáj majd egyet rá. Ez komoly feladat, végül is nem a 2-es portást választjuk meg.”