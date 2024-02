Sikeresen landolt a Holdon egy telefonfülke nagyságú holdkomp

Történelmet írt egy amerikai vállalat: az Intuitive Machines-nek első kereskedelmi vállalkozásként sikerült űreszközt juttatnia a Holdra. Az Odysseus névre keresztelt, egyébként telefonfülke nagyságú – és formájú – holdkomp a Hold déli pólusának közelében landolt február 22-én, a holdraszállás sikeres volt.

Ahogy a BBC is írja, 50 év óta, vagyis az Apollo-17 1972-es leszállása óta ez ez első amerikai űreszköz a Holdon. De sikerült megdönteni az indiai rekordot is, mert az Odysseus lett a Hold legdélebbi pontjára eljuttatott, ember alkotta eszköz is. És persze ez az első magáncéghez tartozó eszköz is a Holdon.

A cikk szerint a NASA, vagyis az amerikai űrkutatási hivatal hat tudományos műszer számára vásárolt helyet az Odysseuson, amit most a Holdra küldtek. Bill Nelson, a NASA igazgatója is gratulált, a küldetést pedig, illetve azt, hogy „az USA visszatért” a Holdra, „diadalnak” nevezte. (BBC)