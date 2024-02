Meghalt Flaco, az uhu, a New York-ot egy éve lázban tartó bagoly

Nem kitaláció volt a Madagaszkár pingvinjei című rajzfilsorozat - bizonyította be Flaco, a Central Parki Állatkertből megszöktetett uhu.

Az óriási bagoly több mint egy évig élt a világ egyik legvárosiasabb városának közepén.

A modern kor pestise, vagyis a populizmus és egy ablaküveg áldozata lett.

photo_camera Flaco zárás után indult shoppingolni a Fifth Avenue-n, de ez megbocsátható, mert ekkor méág csak pár órája volt szabad bagoly.

Kicsivel a 14. születésnapja előtt egy elegáns Upper West Side-i épületnek csapódott és meghalt Flaco, az uhu, aki kicsivel több, mint egy éve, tavaly február másodika óta volt New York lakóinak egyik kedvenc népi hőse. A fogságban kikelt bagoly 2 hónapos korában került a Madagaszkár pingvinjeiből és sok más filmből ismerős Central Park-i állatkertbe és attól fogva csendben élt ott majdnem 13 évig, ám egy téli estén valaki fogta magát és kivágta a lakhelyéül szolgáló, kisméretű röpde-ketrec oldalát, ő pedig meglépett.

Szabadulása estéjén az első útja az elegáns Fifth Avenue járdájára vezetett, itt látták először. Ráhívták a rendőrséget, a zsaruk egy ideig tanácstalanul totyogtak körülötte, ő pedig egy idő után fogta magát és elrepült. A rendőrség másnap rémes szóviccet elsütve posztolt egyet róla a Twitteren, a bagoly pedig azonnal sztár lett. Nem is csoda, az uhu mint a Föld egyik legnagyobb bagolyfaja lenyűgöző látvány a jókora „tollfüleivel”.

A mozgalmas első estéje után Flaco a Central Parkban telepedett meg. Az állatkert erősen aggódott a biztonságáért, New York vad madaraira ugyanis három fő okból leselkedik életveszély: rengeteg a magasépület és az ablak, a sok patkány miatt sok patkánymérget helyeznek ki, így a ragadozó madarakat a saját zsákmányuk mérgezheti meg és a várost ellepő járművek is veszélyesek rájuk nézve. Flaco esetében azonban már eleve az is kérdéses volt, hogy képes-e egyáltalán önállóan vadászni, hiszen fogságban nőtt fel és azon belül is szűk helyen.



A szomorú vég fényében Flaco lényegében ugyanúgy tekinthető a nagyközönség és a populizmus áldozatának is, mint az egyelőre ismeretlen kiszabadítójáénak. Az állatkert szakemberei a szökése után kezdetben ugyanis arra hajtottak, hogy elkapják. Több konkrét kísérletet is tettek erre, miközben azt sugározták a sztorit az első pillanattól óriási érdeklődéssel követő nagyközönség felé hogy Flaco életveszélyben van Manhattanben.

Mivel New Yorkban évente 230 ezer madár pusztul el ablakoknak repülve, a publikum kezdetben támogatta a próbálkozásokat. A fordulópont akkor jött el, amikor a baglyot éjjel nappal követő rajongók kiszúrták, hogy egy elejtett patkányból falatozik, később pedig annak is tanúi voltak, amikor bagolyszokásnak megfelelően felböfögte és kiokádta a zsákmánya csontjaiból és szőréből a gyomrában gyúrt gombócot. A közvélemény innentől kezdve azt követelte, hogy ha egyszer képes az önellátásra, akkor hagyják szabadon, bármit is jelentsen ez egy uhu és Manhattan viszonylatában. Romantikus hősünk a kezdetektől örök magányra volt ítélve, mivel az uhu eurázsiai állat és nem honos az Egyesült Államok területén.

Flaco igazi urbánus állattá vált: tavaly februártól októberig élt a Central Parkban, utána viszont útra kelt Manhattan különböző városnegyedei között. Hosszabb-rövidebb ideig lakott az East Village-ben, a Lower East Side-on és az Upper East Side-on is. Decemberben az Upper West Side-on telepedett meg és itt élt élete végéig.

A legfelső emeletek teraszai, a háztetők, az azokon álló víztartályok és tornyok váltak a fő életterévé. Kifejezetten megkedvelte a tűzlépcsőket és egy idő után jellegzetes napi rutinja alakult ki: napközben - néha akár több napon át is - magas lakóházak szélvédett belső udvarának pihenőhelyein aludt, alkonyatkor pedig útnak indult zsákmányt ejteni. Főleg patkányt evett, de látták galambbal a karmai közt is. A sztárságához erősen hozzájárult, hogy magányos volt, de nem adta fel a randizás reményét, ezért a sötétben furton furt huhogott.

Mindaddig, míg neki nem repült a Nyugati 89. utca egyik épületének. A lakók azonnal riadóztattak egy önkéntes madármentő társaságot, de ők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Sok embernek nem ismerjük ennyire az utolsó napjait: Flacót dokumentáltan utoljára múlt vasárnap hallották és látták huhogni egy Nyugati 86. utcai ház víztartályának tetején. A testét pénteken pár háztömbbel arrébb találták meg a járdán.

(via New York Times)