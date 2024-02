Részegen vette át a legjobb színésznek járó SAG-díjat a Last of Us főszereplője

Nem gondolta, hogy nyerhet, ezért részegen vette át a legjobb drámasorozat-színésznek járó Screen Actors Guild-díjat (röviden SAG-díjat) Pedro Pascal a Last of Us című HBO-sorozatban nyújtott alakításáért szombaton.

A díjjal az amerikai színészszakszervezet jutalmazza az általa legjobbnak tartott filmes, illetve főműsoridős - primetime - televíziós alakításokat. „Ez most több okból is helytelen. Egy kicsit részeg vagyok. Azt hittem, nyugodtan berúghatok. Nagyon köszönöm!” - dadogta a chilei-amerikai színész, majd köszönetet mondott az HBO producereinek, amiért munkát adtak neki, mivel „nem ért semmi máshoz és nem érdekli semmi más”, csak a színészet. Majd gratulált jelölttársainak is, hozzátéve, hogy épp egyikőjük neve sem jut eszébe.

link Forrás

A Last of Us a tavalyi év nagy popkulturális dobása volt, az utolsó epizódot a megjelenés napján több mint nyolcmillió ember nézte meg. A sorozat a jelenben játszódik, húsz évvel a mutáns Cordyceps gomba okozta járvány kitörése után, ami szétszakította a világot, összeomlásba taszította a társadalmat és zombiszerű fertőzött lényeket hagyott maga után. Ahogy minden ilyen filmben vagy sorozatban, itt is az a lényeg, hogy milyen morális mélységekbe képesek süllyedni az emberek, ha a lét a tét - de mivel erre éhezés és zombik nélkül is minden nap látunk példákat, nem nehéz felvenni a fonalat.

Minden idők legjobb videójátékának sorozatváltozata a valaha készült egyik legjobb adaptáció lett - ebben a videóban veséztük ki, miért.