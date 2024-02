Joe Biden szerint a hosszú házasság titka a jó szex

Egy az amerikai first ladykről szóló, most megjelenő könyv szerint Joe Biden bár az elnöksége óta kevesebbet beszél hálószobai szokásairól, korábban stábja tagjainak azért elmondta, hogy „a felesége legnagyobb bánatára” a hosszú és boldog házasság titka „a jó szex”.

photo_camera Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

Az „Amerikai nő – A modern first lady alakulása Hillary Clintontól Jill Bidenig” című könyvében Katie Rogers, a New York Times fehér házi tudósítója arról is ír, hogy a most 81 éves Biden 2004-ben azt mondta támogatói csapatának, hogy nem nagyon érdekli az elnökjelöltség. Annyira nem, hogy el is mondta, mit csinálna szívesebben. „Inkább otthon szeretkeznék a feleségemmel, amíg a gyerekeim alszanak.” (2004-ben egyébként Biden legfiatalabb gyereke is már 23 éves volt.)

Joe és Jill Biden 1977-ben házasodtak össze, öt évvel azután, hogy Biden első felesége, Neilia 1972-ben meghalt egy autóbalesetben a lányukkal, Naomival együtt.

(Guardian)