Rogán felemeli maga alól a nemzetbiztonsági főtanácsadót Orbán mellé

Rogán Antal hétfőn törvénymódosító javaslatot nyújtott be, ami szerint a nemzetbiztonsági főtanácsadót – aki eddig az ő államtitkára volt – most felemelik a miniszterelnök és a miniszterek szintjére. Ezzel együtt a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója diplomata útlevelet is kaphat.

Nemzetbiztonsági főtanácsadónak jelenleg Kovács József államtitkárt nevezik, de Rogán törvénymódosító javaslatából az nem derült ki, hogy a pozíció emelésével együtt ő is emelkedik-e, vagy helyette más kapja meg ezt a címet.

A benyújtott javaslat szerint a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatai egyébként a következők: a polgári nemzetbiztonsági és hírszerzési tevékenység, rendészeti, bűnmegelőzési, bűnügyi, közbiztonsági feladatok, valamint honvédelmi kérdések kapcsán tanácsával, illetve véleményével segíti a miniszterelnök, illetve a Kormány tevékenységét és döntéseinek előkészítését.