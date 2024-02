TikTok-videók miatt törnek be a Saltburn című filmben használt kastély területére

Annyian szöknek be a Saltburn című filmben használt kastély területére fotókat és videót készíteni, hogy a biztonsági személyzetnek már járőröznie kell, írja a Guardian.

Charles Stopford Sackville, a Northamptonshire-ben található, közel 700 éves Drayton House jelenlegi tulajdonosa a Mail on Sunday című napilapnak azt mondta, nem volt felkészülve arra, hogy Emerald Fennell filmje ekkora figyelmet fog kapni. A TikToknak ebben is nagy szerepe van, rengetegen posztolnak a platformra a film különböző megbotránkoztató jeleneteiről.

„Soha nem gondoltam volna, hogy ekkora lesz az érdeklődés. Elég furcsa” – mondta Sackville. „Te hogy éreznéd magad, ha az emberek a házad előtt fényképezkednének? Szeretném, ha a csökkenne a figyelem”. A birtokon egy nyilvános gyalogút vezet keresztül, a tulaj szerint a járőrök több mint 50 birtokháborítót kaptak el, akik letértek az útról. „A legtöbb ember meglehetősen jó fej, de néhányan, mondjuk, kicsit kíváncsiak” – mondta.

Több TikTok-felhasználó is levideózta magát, amint a ház előtt táncol Sophie Ellis-Bextor Murder on the Dancefloor című slágerére. Ez a dal szól a film zárójelenetében, miközben Barry Keoghan anyaszült meztelenül táncol a kastélyban.

„Oliver Quick (Barry Keoghan) nehezen tud beilleszkedni az Oxfordi Egyetemen, de a sors összehozza a jóképű és előkelő Felix Cattonnal (Jacob Elordi), aki elhívja őt Saltburnbe, az excentrikus családja hatalmas birtokára egy felejthetetlen nyárra” – szerepel a film leírásában.