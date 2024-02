Zugló szocialista polgármestere eltitkolta, hogy olyan épületet akar megszerezni a kerületnek, aminek a harmada a szintén MSZP-s Tóth Csaba tulajdona

photo_camera Horváth Csaba Fotó: botost/444.hu

Csütörtökön tárgyal a zuglói képviselő-testület egy indítványt, amiben Horváth Csaba polgármester kezdeményezi, hogy cseréljenek el egy, a kerület tulajdonában álló zuglói ingatlant egy fővárosi tulajdonban lévő másikra.

A szocialista politikus azonban elhallgatta, hogy a tervei szerint nemsokára a kerület kezébe kerülő épület társtulajdonosa nem más, mint a szintén MSZP-s Tóth Csaba egykori képviselő, aki nem mellesleg máig a zuglói MSZP-szervezet elnöke.

Hadházy Ákos szerint Tóth anyagilag csak jól járhat a kavarással.

Látszatra teljesen ártatlan előterjesztést nyújtott be Horváth Csaba, Zugló MSZP-s polgármestere három képviselőtársával együtt a testület csütörtöki, február 29-i ülésére. A javaslat két könyvtárépület cseréjére vonatkozik, melyek közül az egyik a kerületé, a másik a Fővárosé. Annyi a sztorijuk, hogy miután öt évvel ezelőtt beázott a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak helyet adó épület a Rákosfalva parkban, az ott működő könyvtárfiókot átköltöztették egy Csertő parki szolgáltatóházba. A könyvtár jól berendezkedett itt, és idővel jelezte, hogy most már szívesen maradna véglegesen a Csertő parkban. Horváth polgármester és társai ezért azt javasolják, hogy ezt az ingatlant - ami az önkormányzat tulajdona - cseréljék el a Fővárossal a Rákosfalva parki, egyébként régóta üresen álló ingatlannal, ami viszont a Fővárosé.

photo_camera MSZP-iroda és könyvtár a Rákosfalva parkban Forrás: Google Maps

A dolog logikája az lenne, hogy a Főváros könyvtára onnantól egy fővárosi tulajdonú helyiségben működne, az önkormányzat pedig kitatarozná és orvosi rendelőkké alakítaná a Fővárostól megszerzett házat, az ugyanis pont ideális helyen van ehhez a funkcióhoz.



Sima ügynek tűnhet elsőre, csakhogy van egy kis bökkenő. Horváth Csaba az előterjesztésben egyáltalán nem említi meg azt az eléggé fontos tényt, hogy a cserealapnak elképzelt Rákosfalva parki ház egyharmadának tulajdonosa Tóth Csaba egykori MSZP-s képviselő, aki egyben a zuglói MSZP-szervezet elnöke is.

Ezt a tényt Hadházy Ákos, a kerület független parlamenti képviselője leplezte le. A 444 által is megtekintett, az előterjesztés mellékletébe is bekerült tulajdoni lapon ez így szerepel:

Vagyis az a tény szerepel ugyan az előterjesztésben, hogy az épületnek van másik tulajdonosa is, és ezt Tigris 1993 Kft-nek hívják, azt azonban valamiért nem említik, hogy ez Horváth saját kerületi pártelnökének a cége.

photo_camera Tóth Csaba

Hadházy arról írt, hogy a lapos lakótelepi könyvtárépületben lévő két ingatlannak, vagyis a könyvtárnak és az MSZP-irodának közös bejárata és közös mellékhelyiségei vannak, így azok szerinte "szétválaszthatatlanul össze vannak kötve". Az általam megnézett, az előterjesztéshez csatolt tervrajzon a felül látható legnagyobb helyiség az egykori könyvtár, ez van fővárosi tulajdonban. A középen húzódó közlekedőfolyosó és a bal alul látható vizesblokk közösek, a többi irodahelyiség Tóth cégéé, a Tigris Kft-é.



Az előterjesztés főszövegében Horváth a ház tulajdonviszonyairól annyit ír, hogy



"A Budapest XIV. kerület, Rákosfalva park 1-3 sz. B épület alatti ingatlan (hrsz: 39221/28), 212,3 m2 nagyságú helyisége a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában áll (396/549 th)."

Hadházy szerint Tóth mindenképpen jól fog járni, ha a polgármester meg tudja szavaztatni a tulajdonviszonyokat eltitkoló előterjesztést. Mivel az önkormányzat orvosi rendelőket akar kialakítani a felújításra szoruló épületben, vagy megveszi a Tigris Kft tulajdonrészét vagy "úgy újítja fel közpénzből az egészet, hogy azzal Tóth Csaba vagyonát is növeli" - véli a képviselő.

Az ügyben több kérdést is küldtem Horváth polgármesternek, aki a következőt válaszolta írásban:

„Zugló Önkormányzata elkötelezett a zuglóiak egészségügyi ellátásának fejlesztése mellett. Zugló Önkormányzatának szándéka, hogy egy a Füredi lakótelepen és a környékén élőkhöz közelebbi új háziorvosi és prevenciós központot hozzon létre, az előterjesztés ezt a szándékot rögzíti. A háziorvosi és prevenciós központ a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár egykori fiókkönyvtárának helyén jönne létre.” Vagyis az MSZP polgármester nem válaszolt érdemben sem arra a kérdésemre, hogy

Hogyan maradhatott ki az előterjesztésből, hogy a Fővárossal elcserélni szándékozott, Rákosfalva parki épületben tulajdonos a kerületi MSZP-elnök Tigris kft nevű cége is?

Illetve arra sem, hogy

Ha az előterjesztést megszavazzák és a Rákosfalva parki egykori könyvtárépületben rendelőket alakít ki a kerület, mi lesz az épület 1/3-at kitevő egykori MSZP-irodával, ami most a Tigris kft tulajdona? Megvásárolja az önkormányzat azt a részt is?

És akkor sem bontotta ki az igazság minden szereltét, amikor azt írta, hogy „a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon”, mert ez önmagában igaz, de az egész ügy megítélését - és költségeit - erősen befolyásolja a tény, hogy a háznak van egy másik tulajdonosa is.

Hadházy Ákos egyébként azt is kiderítette, hogy Tóth Csaba cége a 153 négyzetméteres pártirodát 24 millió forintért vásárolta meg az MSZP-től, hogy a párt az utána visszabérelje tőle havi 220 ezer, vagyis évi 2,6 millió forintért, annak ellenére, hogy "azt láthatóan nem használják"'. Az Hadházy fejébe is szöget ütött, hogy a sztorinak ez az eleme is visszaélésgyanús.



Az ügyben megkérdeztem az MSZP-től, hogy

Miért bérli vissza az MSZP havi 220 ezer forintért az egykori MSZP-irodát Tóth Csaba zuglói MSZP-elnök cégétől, a Tigris Kft-től a Rákosfalva park 1-3-ban, ha egyszer nem is használják azt, és az épület régóta üresen áll?

Illetve azt is, hogy

Miért fizetnek ki évi 2,6 millió forintot a semmiért, ráadásul a saját pártjuk kerületi elnökének?

Ha válaszoltak, frissítem a cikket.