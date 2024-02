Magyar Péter bejelentette, hogy „új erőt” hoz létre, majd nem mondott semmit arról, hogy milyen lenne az

Magyar Péter egy „Talpra, magyar!” felütéssel kezdődő Facebook-posztban jelentette be, hogy „új erőt” hoz létre, vagyis pártot alapít. „Itt az idő, hogy mindenféle ideológiától, kompromittálódott kormányzati és ellenzéki politikustól mentesen létrehozzunk egy új erőt, amit nem lehet megkerülni, megvásárolni, megfélemlíteni” - írta.

Kedden a 444 írta meg, hogy Varga Judit volt férje pártalapításra készül. Vagyis azt még nem tudni biztosan, hogy vadonatúj szervezetet hoz létre vagy létező kispártot vesz-e át. Ez a mostani bejelentő posztból sem derül ki. A leendő erőről összesen ennyit árul el a bejegyzésben:

„Itt az idő megalkotni egy nemzeti minimumot, megszűntetni a magyarok közötti mesterséges megosztottságot. Nincs hova hátrálnunk. Építsünk együtt a semmiből egy új, más világot. Építsük újra Magyarországot!” Ha ez fogalmilag lehetséges, akkor a poszt zárlata még kevesebb konkrétumot tartalmaz:

„Ha így teszünk, a magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Zászlókat a magasba, fel, győzelemre! Itt az idő, most vagy soha!” A 444 korábbi értesülései szerint Magyar napok óta bőszen tárgyal a színfalak mögött, és egyaránt szóba került egy teljesen új párt létrehozása, illetve egy már bejegyzett kis szervezet átvétele is. A hétvégén már személyes találkozót is bonyolított potenciális partnerekkel. Ha időben elkészülnének, Magyar értesüléseink szerint már az EP-választásokon is indulna. A leendő párt finanszírozójaként emlegették Simicska Lajos nevét is, Magyar azonban a 444-nek cáfolta, hogy Simicskának köze lenne a projekthez. Varga volt férje a 444-nek ezt válaszolta: