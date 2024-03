Ferenc pápa halálával poénkodott néhány pap egy videóban

„Én is sokat imádkozom a pápáért, hogy minél hamarabb a mennybe kerülhessen” – viccelődött egy toledói atya egy beszélgetős műsorban a YouTube-on - szúrta ki a hvg. Francisco Cerro Chaves toledói püspök azonban nem értette a viccet, és egy közleményben utasította el a pap megjegyzését, valamint elmondta, hogy „korrekciós intézkedések” is várhatóak. Egyúttal bocsánatkérésre szólította fel a műsorban nevetgélő papokat.

photo_camera Fotó: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

A műsorban különböző vallási, társadalmi és politikai kérdésekről beszélgettek a papok, mielőtt elhangzott volna a szerencsétlen megjegyzés. A közlemény pedig hangsúlyozta, hogy a püspökség nem felelős a papok kijelentéseiért, és ezek nem képviselik a nézőpontját.

A csoport az X-en kért bocsánatot a „humoros hangnemben elhangzott szerencsétlen megjegyzésért”. Tisztázták, hogy az „ízléstelen” megjegyzéssel nem a pápa halálát kívánták, de elismerték, hogy így is lehet érteni.

1) Sentimos pesar por el desafortunado comentario, dicho en tono de humor, sobre “rezar por que el Papa se vaya al Cielo cuanto antes”. Es un comentario de mal gusto y, aunque no expresa deseos de la muerte del Papa, como algunos medios maliciosamente han difundido, ... — La Sacristía de La Vendée (@LSDLVdirecto) February 28, 2024

Ferenc pápa épp a napokban esett át kórházi vizsgálatokon egy influenzás megbetegedés miatt. A 87 éves egyházfő tavaly novemberben szintén kórházi vizsgálatokra szorult ugyanebből az okból.