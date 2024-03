Balog Zoltán: Mindenki hibázik, Jézus tanítványai is hibáztak, de a „reformátusoknál a kutyából is lesz szalonna”

Szombat délután a Pest megyei Szentmártonkátán egy lelkipásztor beiktatásán mondott hosszabb beszédet Balog Zoltán református püspök. A Novák Katalin és Varga Judit bukásával járó kegyelmi botránynak ő az a főszereplője, aki bár hetek óta reflektorfényben van az ügy miatt, eddig sem bocsánatot nem kért, sem a pozícióját nem veszítette el, szemben volt mentoráltjával, Novákkal, vagy Vargával, aki hozzá hasonlóan Orbán Viktor kormányának tagja volt (csak más időszakban).

Balog keveset szerepelt és még kevesebbet mondott nyilvánosan az ügy óta. Most viszont a Telex tudósítása szerint hosszan beszélt a hívek előtt, és mondanivalójának középpontjában a megbocsátás állt. A lap tudósítása szerint azt mondta, hogy

a „nem hivalkodott és visszafogott” református közösség életében is vannak problémák, de szerinte a „reformátusoknál a kutyából is lesz szalonna”.

Szerinte a világias gondolkodással szemben az „a keresztény hit lényege, hogy ami piszkos (...) azért piszkos, hogy megtisztuljon”. És egyébként is, „az életünk újra és újra piszkos lesz”, ahogy más emberek élete is. Hiszen mindenki hibázik, Jézus tanítványai is hibáztak, példaként említve Pétert, aki bár megtagadta Jézust, megbocsátottak neki.

A püspöki rangjáról a botrány ellenére le nem mondó Balog mondanivalójának a lényege az volt: valami „azért bűnös, hogy megszabaduljon”, így a bűn egy „potenciális lehetőség a tisztulásra”, és sajnálatosnak tartja azt, hogy az emberek „sokszor bűnben tartásban gondolkoznak a megbocsátás helyett”.

A lap munkatársai hiába próbálták szóra bírni Balogot. Ő viszont bedobta az ember-most-jövök-a-templomból érvelést, miszerint ez egy egyházi rendezvény, ezért nem válaszol olyan, egyházi ügyeket érintő kérdésekre, mint hogy például mikor válik lemondása hivatalossá, vagy hogy akkor is távozik-e zsinati elnökként, ha elsőre a zsinat nem támogatja a lemondását.