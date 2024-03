Politikai kultúrában gazdag jó reggelt: Gyurcsányék ízléses megoldással reagálnak a pedofilbotrányra

Március végéig tartó országos plakátkampányt indított a DK, összesen nyolcszáz óriásplakátot helyeznek ki. A párt EP-képviselőinek kampánya, amit Dobrev Klára mutatott be szombaton, a sajtóközleményük szerint az európai gyermekvédelmet sürgeti, de a célja az is, hogy „minél több embernek megmutassuk a hatalom valódi arcát, álszentségét és romlottságát”. (Tényleg csak mellékszál, de a hatalom valódi arcát valóban bemutató dokufilmünket novemberben mutattuk be, azóta több mint 800 ezren látták a Youtube-on.)

A DK a gyermekvédelmet például ilyen óriásplakáttal sürgeti.

És ha ez túl sok szöveg lenne, a politikai kultúra magas művelése jegyében egy ilyennel is

Ez utóbbit Gyurcsány Ferenc az Instagramra posztolta szombat délelőtt azzal a szöveggel, hogy: „Nem hazug beszéd, hanem őszinte élet hitelesíthetné az »Isten, Haza, Család« jelszavakat”. Gyurcsány szerint „az őszinteségnek a szikrája sincs meg a Fideszben és a Semjén-féle kereszténydemokrata pártban” – azt gondolom, hihetünk neki, ha az őszinteség szikrájának hiányáról van szó –, de említést tesz „orbáni pedofilhálózatról”, ami „végképp mocskossá tette őket”; valamint arról, hogy a kormánypártiak irodáinak falára függesztett feszület is szégyellné magát, „ha látná a sok istentelen disznóságot, lopást, hazugságot, amit elkövetnek nap mint nap”.

Az orbáni pedofilhálózat a központi DK-kommunikáció terméke, készüljünk fel rá a következő hetekben, hiszen egyebek mellett ezt írta a Facebookon Dobrev Klára is: „Minden nap egyre többet tudunk meg az orbáni pedofilhálózat működéséről, egyre szörnyűbb részletek kerülnek nyilvánosságra. A családok állítólagos kormánya ahhoz ért, hogy mentse saját pedofiljait, ahhoz viszont nem, hogy megvédje gyermekeinket.”