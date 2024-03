Az Opera büféjét korábban üzemeltető cég szerint 100 millióval tartoznak nekik, jogellenesen rakták ki őket

Jogellenesen, mondvacsinált indokkal mondta fel az Operaház a büféket/bárokat és az Opera Cafét is üzemeltető céggel fennálló szerződését, állítja a vállalkozás, ami emiatt be is perelte az intézményt. Vasárnap derült ki, hogy Ókovács Szilveszter főigazgató utasítására félórás szünettel kell játszani a Carmina Buranát, hogy növeljék az Opera büféjének bevételét. A büfét korábban üzemeltető Opera Gasztronómia Kft. szerint egy mondvacsinált indokkal rakták ki őket, és vette saját hatáskörbe az üzemeltetést az intézmény.

„2023 októberben nem csak hogy felmondták a szerződést, de önhatalommal kizárták kollégáinkat az Operaház területéből, bírósági döntés bevárása nélkül átvették a kizárólagosan társaságunkat megillető területeket, ingóságainkat ott tartották, beruházásainkkal nem számoltak el”

- állítja a cég. Emiatt beperelték az Operaházat. A vállalkozás szerint

„a Magyar Állami Operaháznak egyébként az Opera Gasztronómia Kft. felé egy 100 millió forint nagyságrendű tartozása van a nem megfelelő és késői átadás miatt, mely tartozás rendezési lehetőségeiről éppen folyamatban volt egy igazgatói szintű egyeztetés a felmondás idejében, a főigazgató az érdemi egyeztetést megszakítva döntött a felmondás mellett.”

Hozzáteszik: szerintük jóval kisebb lehet most a Operaház gasztronómiai bevétele, mint az általuk fizetett bérleti díj és jutalék lett volna, ráadásul az Opera Cafét jelenleg nem is üzemelteti az intézmény.