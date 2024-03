Nyugtalanító: a jégveréstől az izzadásig bármi elkaphat ezen a dilinyós napon

Mindenre felkészülhet az a bátor ember, aki kedden ki mer lépni a szobából, az időjárás ugyanis csak akkor lehetne változatosabb ma, ha Kecelen kitörne a vulkán és Budafokon kisebb cunami borzolná a kedélyeket. De tényleg: kora reggel néhol párával, sőt köddel indult a nap, néhol derűsen. Később néhol sütni fog a nap és akár 20 fok is lehet. Ahol viszont zápor csap le - és lesznek ilyen helyek, leginkább a Dunántúlon - ott hirtelen több fokot is zuhanhat a hőmérséklet. Ráadásul nemcsak záporok, de zivatarok is kialakulhatnak, hol eső, hol pedig apró szemű jég kíséretében. A Dunántúlon szél is várható, néhol kifejezetten erős, észak-északnyugati irányú. A nap 0-7 fokkal indult, 14-20 fok lehet a teteje.



Egy vigasztaljon: a helyzet még így sem lesz annyira nyugtalanító, mint a balkányi temetőben, ahol a kerítésen a következő figyelmeztető tábla fogadja a látogatókat:

ŐZVESZÉLY MIATT KÉRJÜK A KAPUKAT BEZÁRNI!