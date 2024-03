Felmondott az ajkai kórház főigazgatója

Azonnali hatállyal visszaadta főigazgatói megbízatását Dr. Nagy Zoltán, az ajkai Magyar Imre Kórház főigazgatója – írja az Ajkai Szó.

„A felmondásomat azonnali hatállyal nyújtottam be indoklás nélkül egyéni elhatározás alapján. Orvosként, tudásommal, továbbra is az ajkai lakosokat kívánom szolgálni” - közölte Nagy a lap megkeresésére.

Az RTL Híradó a minap arról számolt be, hogy az ajkai kórház dolgozói februárban kevesebb bért kaptak, részben azért, mert nem kapták meg a szakterületi támogatást. A Magyar Orvosi Kamara területi küldötte, a kórházban dolgozó Balatincz Péter szerint lesz olyan szakdolgozó is, akinek a márciusi béremelés ellenére is csökken a fizetése, pedig ilyen a Belügyminisztérium szerint nem fordulhatna elő.

Az ajkai kórház cáfolta, hogy a szakdolgozók a központi béremelés ellenére kevesebb fizetést kaptak. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szerint Nagy távozásának nincs köze a bérekhez.