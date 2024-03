1000 milliárdos gigaprofitot ért el az OTP

A korábbiakat messze meghaladó, 1000 milliárd forintos rekord nyereséget ért el 2023-ban az OTP Bank. A pénzügyi beszámolók alapján készült tőzsdei tájékoztató szerint az OTP tavaly 1,008 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el.

Hogy erős éve lesz az OTP-nek, már a korábbi negyedéves jelentésekből is látszott, de az utolsó negyedév friss számai az eleve magas elemzői várakozásoknál is jobbak valamivel. Hogy az ezermilliárdot némi kontextusba tegyük: 2021-ben 456, 2022-ben pedig 347 milliárd forint volt az OTP adózás utáni eredménye, vagyis most majdnem tripláztak az előző évhez képest.

Csányi Sándor OTP elnök-vezérigazgató.





Azóta a banki különadók némileg mérséklődtek, de összességében az ezermilliárdos profitból a magyarországi részesedés csak bő 300 milliárdot tesz ki, a többi az OTP- külföldi érdekeltségeiből jön össze. Miután nemrég egy üzbég bankot is felvásároltak, már 12 országban vannak jelen, ezekből ötben (Magyarorságon kívül Horvátország, Bulgária, Szlovénia és Montenegro) piacvezetők.

Mint a Portfolio írja, az OTP rekord nagyságú osztalékfizetésre is készü. A bank gyorsjelentése alapján összesen legalább 150 milliárd forintnyi osztalékot fizethetnek ki, de ennél nagyobb osztalékfizetés sem kizárt. Erről az OTP igazgatósága március 20-án fog dönteni.