Marianne Williamson demokrata elnökjelölt nagyon furcsán rajong a madarakért

photo_camera Marianne Williamson Fotó: JOSEPH PREZIOSO/AFP

Nem tud leállni a madárfotók megosztásával Marianne Williamson, az idei amerikai elnökválasztás egyetlen, demokrata színekben induló női jelöltje. A politikus töretlen lelkesedéssel osztja meg évek óta Twitteren a számára lenyűgöző madárképeket, egészen sajátos kommentárokkal, esetenként már-már filozófiai magasságokba repítve a követőit.



„Tudom, hogy az emberek ezért kinevetnek majd, de mindig eszembe jut, hogy a madarak soha nem néznek tükörbe, ezért fogalmuk sincs, hogy néznek ki.” - döbben rá Williamson egy kék szajkó fotóját megpillantva.

Feltehetjük magunknak a kérdést, nem a belső szépség számít igazán? Mit gondolnak vajon erről a madarak?



Williamson, aki több önsegítő könyv, például a „Fogyókúrakurzus: 21 lecke az örökké tartó súlyleadáshoz” szerzője, először a The Oprah Winfrey Show című neves amerikai beszélgetőműsornak köszönhetően vált ismertté, ahol többször is szerepelt mint Oprah barátja és spirituális tanácsadója. Már 2020-ban is indult az amerikai elnökválasztáson, ahol a jelöltek közötti második nyilvános vitáig jutott el, ezután kiesett a versenyből, hogy a továbbiakban Bernie Sanderst támogassa.

Újraindulását 2023. februárjában jelentette be, de júniusra csapata nagy része, köztük az új kampánymenedzsere lemondott, mivel elmondásuk szerint Williamsonnal dolgozni traumatikus, toxikus és félelmetes. Williamson idén februárban felfüggesztette kampányát, miután több államban a szavazatok 3%-át se tudta megszerezni magának, majd néhány hét múlva visszaszállt a versenybe, mivel szerinte Biden nem elég Trump legyőzéséhez. Az amerikaiak jelentős része hasonlóan reagál Williamson politikai pályájára, mint a politikus/író a következő madárfotóra:



“Ti most vicceltek velem

.

Williamson többek közt a nők abortuszhoz való jogáért, a fegyvertartási szabályok szigorításáért és a klímaváltozás elleni azonnali intézkedésekért harcol, szerinte a klímaváltozás „generációnk legnagyobb morális kihívása”. A jelöltből semmi sem csalogatja ki úgy a habzószájú természetvédő aktivistát, mint egy szemet gyönyörködtető madárfotó, erről tanúskodik ez a poszt is:



„Utálom, hogy ezt kell mondanom, de az ipari farmgazdálkodás elpusztította a világ madárpopulációjának felét. Hogy. Képzeljük.„



A zsidó származású Williamson megszállottja Helen Schucman „Csodák tanítása” című könyvének, amit Schucmannak elmondása szerint Jézus Krisztus szóról szóra diktált le neki. A könyv sokak szerint egy újhullámos vallás Bibliája, Williamson számára inkább „spirituális pszichoterápia”. Williamson szerint a Krisztushoz való megtérése nem egyenlő a kereszténységhez való betéréssel. 2003-ig spirituális vezetője volt a Ma Templomának Michigan államban, ami egy globális, inkluzív közösség spirituális, de nem vallásos embereknek. Williamson intelligens teremtésben hívő oldala megmutatkozik twitteres madárposztjaiban is:



„Ki, hogyan, mi döntötte el hogy melyik tollak lesznek pirosak, melyikek kékek és melyikek zöldek?” - bukott ki a kérdés kreacionista szerzőnkből, látva a Dél-Amerikában őshonos Anna-kolibrit. Csak remélni tudjuk, hogy Williamson egy nap kielégítő választ kaphat erre az égető, gyermeki kíváncsiságról tanúskodó kérdésre.

“Valaki… valami… kiválasztotta ezt a színt” - fogalmazza meg sejtelmesen spirituális megérzését Williamson az ausztrál lilabeggyel kapcsolatban, fittyet hányva az evolúció gondolatára.



Akiket Williamson újraindulása csak mélyebbre taszítana a reménytelenségbe, azoknak zárásul ezt a madárposztot ajánlanám:

„Csak egy emlékeztető, hogy mindezek ellenére, minden rendben lesz <3

”

(A cikk Ács Berta gyakornok munkája)