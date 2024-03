Prémium-élmény Budapest szívében – ezt kár lenne kihagyni

Március 8-án nyitotta meg második Apple Premium Partner üzletét az iSTYLE Budapest szívében, a Westend City Centerben, ahol új dizájn, minden eddiginél nagyobb üzlettér és magasan képzett értékesítési szakértők várják a legújabb technológiai trendek iránt érdeklődő vásárlókat és a vállalkozások képviselőit. Az iSTYLE ugyanis az eszközök forgalmazása mellett számos szolgáltatással is segíti a cégeket, hogy megtapasztalhassák, milyen a valódi Apple prémium-élmény.



Napjainkban szinte már nincs olyan vállalkozás, amely nélkülözhetné a nagy teljesítményű, problémamentesen működő, kiberbiztonsági szempontból is megfelelő számítástechnikai eszközöket. Az ilyen készülékek hatékonyabbá teszik a munkavégzést, hozzájárulnak az ügyfél- és a munkavállalói elégedettség növeléséhez, ráadásul pozitívan hatnak az adott cég imázsára is.

Az Apple termékek hagyományosan a prémium szegmenst képviselik a számítástechnikai eszközök között, amit a teljesítményük, kifinomult formaviláguk mellett a támogatásuk, illetve a használóiknak nyújtott szolgáltatások is erősítenek. A Forrester az Apple Mac számítógépek gazdasági hatásairól készült tanulmányában arról számolt be, hogy a vizsgált nagyvállalatoknál az ilyen típusú készülékek esetében 50 százalékkal csökkent az adatszivárgás kockázata. Emellett jelentősen emelkedett a munkavállalók elköteleződése a cég iránt, ami a teljesítményükre is pozitív hatást gyakorolt. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy 20 százalékkal javult a kollégák megtartási aránya, 5 százalékkal jobb teljesítményt nyújtottak az értékesítésben dolgozók, és alkalmazottanként 48 órányi termelékenység növekedést mértek 3 év alatt.

Számos szolgáltatás

Ezek az adatok is jól érzékeltetik, hogy mennyire megéri az Apple prémium kategóriát képviselő eszközeit használniuk a vállalkozásoknak, azonban az iSTYLE által kínált szolgáltatások még vonzóbbá tehetik ezeket a termékeket. A második Apple Premium Partner üzletét a Budapest központjában lévő Westend City Centerben március 8-án megnyitó cég a lakossági felhasználók kiszolgálása mellett kiemelt figyelmet fordít a vállalati ügyfeleire is, legyen szó akár nagyobb cégről, akár kis- és középvállalkozásról.

A széles szolgáltatás portfólió részét képezi a rendszerfelmérés, melynek során az iSTYLE szakemberei megvizsgálják a cég meglévő rendszereit, majd abból kiindulva alakítják ki az igényeire szabott eszköz és szolgáltatás ajánlataikat. Az iSTYLE vállalati ügyfelei számára a Mobile Device Management támogatás is elérhető, Jamf és Ivanti termékek közül választhatnak, amelyeken keresztül menedzselni tudják az Apple eszközeiket. A kínált szolgáltatások között van az Apple készülékek meglévő vállalati rendszerekbe történő integrálása, legyen szó akár Google Workspace-ről, Microsoft Actice Directory-ról vagy O365-ről.

Az iSTYLE tesztelési lehetőséget is biztosít a cégek számára, melynek keretében kipróbálhatják a kiszemelt Apple-eszközöket, a cég Apple rendszermérnöke pedig üzemeltetési tanácsadással is segíti a vállalkozásokat. Érdemes kipróbálni az iSTYLE „Device as a service” ajánlatát is, ennek keretében ugyanis nem csak eszközöket vásárolhat egy társaság, hanem egy csomagban a saját, egyedi igényeire szabott szolgáltatásokat is vehet, amelyeket ráadásul egy havi díjas szolgáltatás keretein belül érhet el.

Az iSTYLE üzleti ügyfeleit támogatja az Apple Business Manager is. Az IT-adminisztrátorok számára létrehozott, ingyenesen használható webes portál lehetővé teszi az Apple eszközök egyetlen helyről történő nyomon követését. Az Apple Business Manager és a hozzá integrált szolgáltatások, mint a Device Enrollment Program (DEP) és a Volume Purchase Program (VPP) zökkenőmentesen működnek együtt a vállalatok eszközmenedzsment (MDM) rendszereivel, ezáltal egyszerűvé téve az Apple eszközök automatizált telepítését, kezelését, alkalmazások vásárlását, tartalmak terjesztését.

Kedvező pénzügyi konstrukciók

Annak érdekében, hogy a prémium-élmény minél több hazai vállalkozás számára elérhető legyen, az iSTYLE kedvező finanszírozási megoldásokat kínál. Nyílt és zártvégű, euró- és forintalapú lízingkonstrukciók egyaránt elérhetők az eszközök megvásárlásához. A Health-Check Program keretében a készülékek életciklusa meghosszabbítható, az új beruházás kitolható. Az iSTYLE szakértő szerviztechnikusai felmérik az eszköz aktuális állapotát, elvégzik a készülék tisztítását, Mac modellek esetében a processzor pasztázását, illetve amennyiben a szervizdiagnosztika az akkumulátor kapacitásában jelentős csökkentést mutat, kedvezményesen kicserélik a berendezések akkumulátorait.

A Készülékbeszámítási Program révén pedig a vállalkozások csökkenthetik az új készülékek beszerzési költségét, ugyanis a kezdeményezés keretében az Apple eszközöket 3 év után is 20-30 százalékos maradványértékkel számítja be újak vásárlása esetén az iSTYLE.

Elégedett munkatársak

A termelékenység javulása, a biztonság növelése mellett HR szempontból is érdemes Apple készülékeket választani. Az alkalmazottak körében nagyra értékelt céges juttatásnak számítanak ezek az eszközök, támogatva ezzel az értékes munkaerő megszerzését és megtartását.

Az iSTYLE az Employee Choice Program révén lehetőséget biztosít vállalati ügyfelei számára, hogy munkavállalóik a cég által biztosított készülékről egy magasabb kategóriát képviselő eszközre váltsanak. A két készülék közötti árkülönbséget pedig a készülék életciklusa alatt havi részletekben tudják törleszteni az alkalmazottak, az időszak végén pedig a társaság döntésétől függően megvásárolhatják vagy megkaphatják az adott berendezést. Ez a konstrukció számos előnnyel jár, növeli a dolgozói elégedettséget, a munkatárs jobban odafigyel a készülék állapotára, illetve, ha az alkalmazott úgy dönt, hogy a megállapított időszak után nem vásárolja meg az eszközt, akkor a cég tulajdonában marad egy nagyobb értékű készülék.

Az iSTYLE emellett az Employee Purchase Program keretében céges email-cím alapján dedikált kedvezményeket biztosít nagyvállalati ügyfelei munkatársainak magáncélú vásárlásaikra is zárt, online platformján.