Szijjártó szerint Trump elhozná a világbékét

„Elmondhatjuk, hogy miniszterelnök úr a republikánus kihívóval találkozik majd néhány órán belül” - jelentkezett be izgatottan Szijjártó Péter a floridai Palm Beach-ről az Orbán-Trump találkozó előtt. A külügyminiszter Facebook-videójában ismét megerősítette, hogy a magyar kormány Donald Trumpot támogatja az amerikai elnökválasztáson. Többek közt azért, mert Szijjártó szerint Biden gyenge elnök, aki mellett a világban fegyveres konfliktusok alakulhatnak ki.



„Továbbra is meg vagyok arról győződve, hogy ha Donald Trumpot választották volna meg az Egyesült Államok elnökének 2020-ban, akkor a most már a harmadik esztendeje zajló ukrajnai háború nem tört volna ki, és a közel-keleti konfliktusra is sokkal gyorsabban sikerült volna megoldást találni”