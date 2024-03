Más helyett ment el forgalmi vizsgázni egy férfi Veszprémben

Más helyett próbált meg forgalmi vizsgázni egy férfi csütörtökön Veszprémben, de lebukott - írja az rtl.hu. A 41 éves férfi egy 15 évvel fiatalabb ismerőse nevében jelentkezett a forgalmi vizsgára, ahol egy maszkkal próbálta eltakarni, hogy máshogy néz ki.

A vizsgabiztosnak végül az vált gyanússá, hogy friss sofőr-jelöltként a férfi túl profin vezet. Rendőrt hívott, akik őt és oktatóját is előállították, közokirat hamisítás miatt kell felelniük. A sofőr még ezután is próbálta magát másnak kiadni, de végül beismerte, hogy egy ismerőse helyett ugrott be vizsgázni. Mivel felmerült a gyanú, hogy a bűncselekményt az oktatóval közösen követte el, ezért mindkettejüket előállították a rendőrök.

Az egyik helyi autós iskola vezetője, Gulyás Péter arról beszélt, hogy a 40 éves pályafutása alatt még nem találkozott ilyen csalással. „Ez egy borzalmasan mélyen elítélendő cselekmény, ami aláássa a különben is nehéz helyzetben lévő szakmai megítélésüket” – mondta. Szerinte a csaló oktató akár végleges eltiltást is kaphat, és az sem kizárt, hogy az a személy, aki helyett más vizsgázott, soha nem szerezhet jogosítványt.