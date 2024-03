Navracsics Tibor szerint a budapesti öreg gazdag népesség lemegy a Balatonra és felvásárolja a házakat

„Nem túl fényes” Navracsics Tibor szerint a Balaton demográfiai helyzete, amiről egy siófoki konferencián beszélt nemrég - szúrta ki a 24.hu a hirbalaton.hu tudósítását. A területfejlesztési miniszter azt is elmondta, hogy válság van, amivel foglalkozni kell, ezért a területfejlesztésben az új fókusz a kis- és középvárosokra került mivel „fontos feladat a vidék népességmegtartó erejének fokozása”.

Navracsics azt mondta, cél, hogy 6 éven belül Magyarország kerüljön az öt legélhetőbb uniós ország közé, ezért a területi egyenlőtlenségeket csillapítani kell. Szerinte a jövőben a közigazgatási határok helyett a funkcionálisan összetartozó térségekre kell majd helyezni a hangsúlyt. Emellett azt is elmondta, hogy a Balaton-régió mint ilyen azért érdemel kitüntetett figyelmet, mert a legnagyobb egybefüggő elöregedő térsége Magyarországnak, ami komoly demográfiai válságban van. A balatoni településeken a koronavírus fokozta belföldi vándorlás, illetve az otthoni munkavégzés miatt nőtt a népesség, de nem fiatalította a lakosságot, amiért szerinte a magas ingatlanárak a felelősek.

„A budapesti öreg gazdag népesség lemegy a Balatonra és felvásárolja a házakat, a Balaton menti településeken lakó fiatalok pedig nem tudják elkezdeni az életüket, nem tudnak lakást, házat venni, következésképpen elköltöznek onnan.”

Emellett pedig szerinte az is súlyosbítja helyzetet, hogy a jelenség ma már nemcsak a tópartot érinti, hanem a háttértelepüléseket is. Arról is beszélt, hogy az üdülőrégióban a közszolgáltatásokat is fejleszteni, a lakosság számára elérhetőbbé kell tenni.

„Meg kell még vitatni azt, megtartható-e a Balaton lakóhelyként, vagy arra kell berendezkedni, hogy egyfajta magyar Floridaként, a jómódú magyar nyugdíjasok, illetve a felső- és felsőközéposztály nyaraló és pihenőhelye legyen, ahova néha leugranak vagy visszavonulnak.” Majd elmondta, hogy ő azon az állásponton van, hogy meg kell tenni minden erőfeszítést a Balaton lakóhelyjellegének visszahozására és erősítésére. „Az itteni helyi társadalmak többet érnek annál az egész ország szempontjából, semhogy a Balatont csak egy vagyontárgyként, vagy üdülőhelyként kezeljük” – fogalmazott.