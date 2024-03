Karácsony: Fideszes ügyvéd vádalkut ajánl előzetesben ülőknek, ha hamis terhelő vallomást tesznek rám

Még kedden, miután hivatalos lett a nyári EP- és önkormányzati választás időpontja, posztolt a Facebookján egyet Karácsony Gergely arról, hogy nagyobb fokozatba fog kapcsolni az orosz mintájú lejárató kampány. Ehhez egy egészen meglepő értesülést – vagy hozzá eljutott pletykát – is közölt: „Hírek szerint egy fideszes ügyvéd jár körbe előzetesben ülő gyanúsítottak között, vádalkut ajánlva nekik, ha hamis terhelő vallomást tesznek rám.”

Ennek kapcsán felemlegette az Városháza-eladás állítólagos ügyét, amit elsősorban a Rogán Antal kézi vezérlésével irányított Index gerjesztett a főszerkesztő által közölt cikksorozattal. „Hiába szervezték be provokátornak a szép emlékű Városháza-ügyben is a színházi tao elcsalása miatt sok évi börtönnel fenyegetett »üzletembert«, a hazugság és a manipuláció akkor is lelepleződött” – írta erről. Karácsony szerint „89 nappal a választás előtt a Fidesznek nincs üzenete, csak hadüzenete Budapestnek”, ezért is vetnek majd be különböző lejáratási kísérleteket.

