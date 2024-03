Magyar Péter: Simicskának azt mondták, most lebeg a forradalom zászlaja, de én nem szeretnék vele beszélni

Magyar Péterrel interjúztunk a 444 stúdiójában. A Diákhitel Központ egykori vezérigazgatója, több állami cég korábbi igazgatósági tagja, Varga Judit igazságügyi miniszter volt férje az elmúlt egy hónap alatt a magyar politikai élet legnagyobb érdeklődést kiváltó figurájává vált.

Ő volt az, aki a leginkább ki tudta aknázni a kegyelmi ügy politikai momentumát. Amikor a lemondások másnapján bement a Partizán stúdiójába, még kizárta, hogy belépjen a politikába, három héttel később már csapatot gründolt egy új párthoz. Mi most arra voltunk kíváncsiak, hogy mi a célja ezzel?

photo_camera Magyar Péter a 444 stúdiójában. Fotó: Németh Dániel/444

„Körülbelül egy hónapja voltam a Partizán stúdiójában, amikor egy rossz viccnek neveztem azt, hogy esetleg én pártot alapítsak, vagy hogy belépjek a politika színpadára. Akkor én ezt teljesen komolyan gondoltam. Egyáltalán nem éreztem úgy, hogy az én fellépésemnek, vagy megnyilatkozásomnak olyan hatása lehet, mint amilyen hatása egyébként lett” – mondta erről. Azt állítja, hogy az azóta hozzá érkező megkeresések miatt gondolta meg magát.

„Elképesztő mennyiségű üzenetcunami érkezett felém. Szeretet, javaslatok, és ez folytatódott az utóbbi hetekben. Több tízezer e-mailt kaptam, több tízezer SMS-üzenetet, telefonhívást, személyes találkozókat, bármerre jártam az országban, nemcsak Budapesten, hanem kis falvakban is... Amikor az emberek szemében érzi, látja az ember a reményt, hogy esetleg lehet mégis valami más, akkor szép lassan átértékeli magában a dolgokat. És én is így voltam ezzel.”

Ennek némiképp ellentmond, hogy ő már január 31-én létrehozott egy Facebook-profilt a jelszavával, azaz a „Ne féljetek!” felhívással. Két nappal azelőtt, hogy a kegyelmi ügy kirobbant volna, és több mint egy héttel azelőtt, hogy a köztársasági elnök és Magyar volt felesége, Varga Judit lemondtak volna. Ugye ez a két eset volt, ami a végső lökést adta annak, hogy „borítson”, mondta erről korábban.

Ezzel kapcsolatban úgy érvelt most nekünk, hogy a közéleti szerepvállalás jelenthette volna cikkek írását, megmondóember-létet. Csak hát a sok biztatás arra mutat, hogy ebből meg kell próbálni pártot, harmadik erőt építeni. Azt nem árulta el, kikkel fogott bele ebbe a munkába.

„Jelenleg egy one man show, ami megint egy kicsit szokatlan, és én pontosan tudom, hogy csapat nélkül, vagy egyébként egy szakértők, meg egyébként kompetens szövetségesek nélkül ezt nem lehet sokáig csinálni. Amit én csinálok – bármilyen hülyén is hangzik –, az meghackelése a rendszernek” - mondta erről.

Rengeteg utalást tett jövőbeli pártjára, de nem árulta el a nevét. Erre március 15-ig várni kell. A forradalom ünnepére ő is gyűlést hívott össze Budapestre. „Soha nem rendeztem ilyen tömegtüntetést vagy demonstrációt. Elképesztően sok visszajelzést kapunk. Még van két napunk, hogy a pontos kereteket kitaláljuk, és akkor nyilván be fogjuk jelenteni, amit be kell” – mondta és hozzátette, hogy „ez egy ilyen garázscég, amit most játszunk, és nyilván egy profi rendezés nem így működik”.

photo_camera Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy a júniusi EP-választáson is induljon ez a ma még nem létező párt: „Benne van nyilván a kifutási lehetőségek között, de erre még konkrétat nem tudok mondani. Azt látom, és én úgy érzem, hogy ha el tudna indulni ez a politikai erő az EP-választásokon, az sok szempontból hasznos lenne, hiszen akkor nem lehetne azt kommunikálni, hogy ez egy 15. egyszázalékos párt.”

Azt mondja, kormányzati felmérések azt mutatják, Magyar Péter meg nem alakult pártja 11 százalékot kapna, ha most vasárnap lenne a választás.

És hogy miből futna kampányra? Magyar azt állítja, eddig nem sokat költött politikai tevékenységre. Eközben számos megkeresés érkezett hozzá magánemberektől, vállalkozóktól, akik hajlandóak lennének finanszírozni. „Én mindenkinek azt mondtam, hogy amíg nincsen létrehozva ez a közösség, amíg nincs létrehozva ez a párt, addig legyen mindenki türelemmel és tartsa szárazon a puskaport” – mondta erről.

Simicska Lajos – Magyar állítása szerint – érdeklődött másoknál iránta, és a Fidesz egykori pénztárnokának azt mondták, Magyar lehet „a forradalom zászlaja”. Ennek ellenére ő nem akar közösködni Simicskával: „Én nem szeretnék Simicska Lajossal beszélni, azt gondolom, hogy az oligarchák rendszerét nem lehet oligarchákkal megdönteni, nem lehet megváltoztatni.”

Ahhoz képest, hogy egy hónapja – állítása szerint – még egyáltalán nem járt a fejében politikai szerepvállalás, most már arról is hosszan beszélt, az ő harmadik ereje hogyan tudná lebontani a NER-t.

„Ha van három erő Magyarországon, legyen az a baloldal Gyurcsány Ferencestől, a többi pártostól, van a Fidesz, és van egy harmadik független erő, akkor matematikailag ki kell alakuljon egy olyan eredmény, hogy két pártnak, vagy két pártszövetségnek valószínűleg kétharmada van. Egyedül senki sem fog tudni kormányozni. Ez már egy óriási változás lesz.”