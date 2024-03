Zászlórúddal ütötték a Tanítanék aktivistáit, amiért megzavarták Orbán beszédét

photo_camera Törley Katalin, Tanítanék, MKKP Fotó: Kristóf Balázs/444

Törley Katalin, aki a Tanítanék Mozgalom EP-képviselőjelöltje a kutyapárt listáján, szombaton a Facebook-oldalán foglalta össze, mi is történt aktivistáikkal a hivatalos állami megemlékezésen.

A Tanítanék aktivistái a Nemzeti Múzeum előtt fényvisszaverő lapokat emeltek fel, hogy ezzel „tükröt tartsanak” Orbánnak. Ezt a kormánypárti közönségből sokan nem viselték jól, többen zászlókkal próbálták eltakarni a tükröket.

Törley szombaton ezt írta:

„Először csak lökdöstek és kiabáltak velünk, később már zászlórúddal és kézzel is megütöttek többünket. Engem többször is kurvának neveztek, a legdurvább mégis az volt, amikor egy társunkat nem akarták hagyni békében kimenni a tömegből, még kifelé is megütötték.”

Törley pénteken a Telexnek azt is elmondta, hogy egy velük lévő operatőr lány kezéből is kiverték a telefont, többször elvették a tükröket, és az ő szemüvegét is kis híján leverték zászlórúddal.

A Tanítanék vezetője a posztban azt is írja, hogy többek között azért vág bele az Európai Parlamenti kampányba a Kutyákkal szövetségben, mert „nem tűrhetem tovább, hogy a hazámban a különvéleményért megalázzák és megverjék az embert”. Nem tűrhetem tovább, hogy a kirúgás után már fizikai erőszakkal próbálnak meg elhallgattatni”.