A Nép Pártján is Juhász Péter mögé állt be a Belvárosban, amit akaratlanul is vicces videóval jelentettek be

A Jakab Péter-féle A Nép Pártján is a független Juhász Péter polgármesterjelöltet támogatja a budapesti Belvárosban - derül ki egy friss videóból.

Juhász mögé korábban már beállt a DK, a Momentum, a Párbeszéd és a Mindenki Magyarországa is. Most már igencsak kérdéses, hogy a másik ellenzéki jelöltet, Kovács Alex Gábort, a közgyűlésben kisebbséget alkotó ellenzéki Tiéd a Belváros frakció vezetőjét támogatni fogja-e bármelyik párt is. Az MSZP még nem vallott színt, de információnk szerint jó eséllyel ők sem a korábban színeikben politizáló Kovácsot fogják favorizálni. link Forrás A Nép Pártján videója pompás lett, mert nagy erővel idézi fel nagy kedvenceimet, az elektronikus punkzenében utazó brit Sleaford Modsot, akik arról híresek, hogy miközben a koncertjeiken Jason Willamson énekes vadul rappel-szaval-dühöng-énekel, Andrew Fearn nem csinál semmit, csak némán táncikál: link Forrás Jelen esetben Juhász volt az, aki egyetlen szó nélkül, Jakabot olyan tekintettel fixírozva álldogálta végig a videó 1 perc 4 másodpercét, mintha egy furcsa hüllőt nézegetne a biztonsági üvegen keresztül a hüllőházban:

Szpojler: Juhász a videó legvégén valójában megtöri a hallgatását, és a csak rá jellemző bátorsággal kimondja: „Köszönöm szépen!” Miközben az arckifejezése megváltozik és most már úgy néz, mintha Jakab egy emberméretű zakót viselő citrom lenne: juhász péter előválasztás mögéállás jakab péter támogatás önkormányzati választás 2024