A Fülöp-szigeteki és az ukrán vendégmunkások is sztrájkoltak az Autolivnél

Csütörtök délután kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a sopronkövesdi Autoliv Kft. dolgozói, írja levelében a Vasas Járműbiztonsági Alkatrészgyártó alapszervezete. A sztrájk a munkavállalók egységes támogatásával zajlott le, sok vendégmunkás, Fülöp-szigetekiek és ukránok is letették a munkát, írták. A sztrájk idejére a termelés teljesen leállt. A Vasas szerint a sok irodai dolgozó csatlakozása egyértelműen megmutatta, hogy a követeléseik pontosan tükrözik vissza a munkavállalók akaratát. Szerintük eredeti kéréseik reálisak, azok nem hagyják figyelmen kívül a vállalat érdekeit sem, de elsősorban a dolgozók életkörülményeinek alakulását tartják szem előtt.

Követeléseik között szerepel többek között, hogy az év elejéig visszamenőleg 15 százalékos bérfejlesztést kapjanak az operátori és a DLS állományban lévők, valamint 12 százalékos bérfejlesztést az indirekt (kiszolgáló tevékenységet végző) fizikai állományban lévők. A szellemi foglalkoztatottak részére bruttó 800 ezer forintig 8 százalékos, a fölött 5 százalékos béremelést követelnek. Szeretnék továbbá az étkezési hozzájárulás és az üdülési jutalom emelését is.

A szakszervezet azt írta, a kiállás meg is hozta az első eredményét, a munkáltató jócskán emelt a kezdeti ajánlatán. A bér és más juttatások emelését tartalmazó csomag – március 1-ével történő – bevezetését a vállalat be is jelentette. A cég egyoldalú lépése a Vasasnak elfogadhatatlan, éjfélig azonban fenntartják utolsó ajánlatukat.