Már mindenki pedofil, de ki tényleg az?

A bicskei gyermekotthonban történtek miatt az egész ország a zászlajára tűzte a pedofília üldözését, de az ezzel kapcsolatos folyamatos megnyilvánulásokból (legyenek azok politikusok vagy civilek) látszik, hogy óriási kavarodás van a fejekben arról, hogy pontosan mi is a pedofília, és kik a pedofilok. A közbeszéd és a politika elkezdett mindenkit pedofilozni: pedofil a bicskei gyermekotthon volt igazgatójának bűnsegéde, K. Endre, pedofilok a melegek, pedofilok a papok, pedó a Fidesz. Nemcsak fogalomzavar látszik, de az is, hogy a pedofil lett az új trendi szitokszó, ami a 2000-es évek elején még a buzi volt.

photo_camera A Demokratikus Koalíció sokak által kritizált plakátkampánya Fotó: 444

Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Alapítvány gyermekjogi szervezet tanácsadója veszélyesnek tartja a pedofília szitokszóként történő használatát. Szerinte, bár a bicskei ügy fontos és jó hozadéka, hogy a társadalom elkezdett beszélni egy olyan tabutémáról, mint a gyerekekkel szembeni szexuális erőszak, ez sajnos nem egyenlő a bűncselekménnyel szembeni valódi érzékenységgel.



„Rengeteg tévedés, mítosz és félreértés van a magyar társadalomban a pedofília kapcsán, nagyon gyakori az indulatvezérelt vagy politikailag, ideológiailag motivált gondolkodás, ami nem segíti, inkább nehezíti a hatékony megelőzést és fellépést. A gyerekekkel szembeni szexuális visszaélések problémája ugyanis nem egyenlő a pedofília problémájával. Amikor a politika leegyszerűsítő, azonnali vagy gyors problémamegoldást ígér, akkor pedofilokról beszél, és ezzel azt a hamis illúziót kelti, mintha pontosan behatárolható lenne a kör, amely a problémát okozza, és mintha pontosan tudható lenne, mit kell csinálni. De ez egyáltalán nincs így” – mondta a 444-nek.

Gyurkó szerint a gyerekek szexuális bántalmazásáról szóló közbeszédet teljesen leuralta a pedofilozás, és nincs szó arról, hogy például az rendben van-e, hogy Magyarországon a beleegyezéses szexuális kapcsolat alsó korhatára 12 (!) év. „Nem beszélünk róla, hogy miért létezik a gyerekházasság intézménye Magyarországon, és hogyan használják ezt arra, hogy gyerekekkel szembeni szexuális visszaéléseket legalizáljanak; nem beszélünk arról, hogy a tinédzserterhességek mögött milyen arányban állnak szexuális bántalmazások; nem beszélünk arról, hogy traumaérzékeny igazságszolgáltatási rendszer hiányában milyen sokan nem jelzik soha a velük szemben elkövetett bántalmazást; nem beszélünk arról, hogy milyen arányban vonják vissza a feljelentést azok, akik szexuális erőszak miatt indítottak eljárást – és ez a sor igazából még hosszan folytatható lenne” – magyarázza Gyurkó.

Aki most azt gondolná, hogy jó-jó, de legalább a pedofilokra nézve elrettentő hatása van annak, hogy ekkora közfigyelem hárul rájuk, az nagyot téved. Gyurkó Szilvia szerint a megerősödött figyelem, sőt a szigorúbb büntetési tételek sem lesznek elrettentő hatással azokra a pedofil elkövetőkre, akik ki is élik a vágyaikat.

„Náluk is igaz az a kriminológiai alaptétel, hogy a legnagyobb visszatartó erővel az bír, ha magas kockázatúvá válik az elkövetés, tehát ha csökken vagy megszűnik az esélye annak, hogy megússza, amit csinált. Azoknál a pedofiloknál pedig, akik nem élik ki a vágyaikat, vagy segítséget keresnek abban, hogy ne váljanak elkövetővé, kifejezetten rosszul érvényesül a narratíva, ami démonizálja őket. Skandináv példákból tudjuk, hogy az erősen stigmatizáló közbeszéd sok érintettet visszatarthat attól, hogy segítséget kérjen az egyéni döntésekben, amik az önkéntes cölibátust, önmegtartóztatást érintik. Miközben nyilvánvalóan nagy szükség lenne arra, hogy minél több pedofil jusson erre a döntésre” – mondja.

A szakember szerint a csak a pedofilokról szóló közbeszéd azért is jelent kockázatot, mert minden más olyan elkövető, aki nem tisztán ebbe a profilba illik, úgy érezheti, hogy amit ő csinál, az nem gond. Például ha valakinek nem kizárólagos a gyerekek iránti vonzalma, tehát egy felnőttel is képes szexuális kapcsolatot létesíteni, netán párkapcsolatban él. Az is nagyon gyakori, hogy ezek az elkövetők mentegetik magukat olyanokkal, hogy „a gyerek kezdeményezett”, a „gyerek is akarta”, „a gyereknek nem rossz, ami történt”.

Kik a pedofilok?